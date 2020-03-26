Экономика 26.03.2020 10:44 Новости компаний
0
26.03.2020 10:44 Новости компаний
ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам, которые пострадали от эпидемии коронавируса, - сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка. Сегодня было принято решение о том, что банк начнет работу по этой программе 31 марта.
По ее условиям все заемщики, которые ушли на больничный в результате COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Все подтверждающие документы (больничные листы) будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр, визиты в офис банка в данном случае исключены. По факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически.
Как сообщили в банке, на данный момент банк уже получает первые обращения клиентов и начинает работу по ним в индивидуальном формате.
Клиенты сохраняют возможность воспользоваться оформленными страховыми программами, которые дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.
"Крайне важно для нас оказать поддержку остальным заёмщикам, которые понесли финансовые потери в результате распространения пандемии. ВТБ уже сейчас готов предлагать им программы реструктуризации кредитов. Они включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита, снижение ставки – решение по каждому обращению будет принято банком в индивидуальном порядке", - отмечают в ВТБ.
ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и решать их с максимальной эффективностью.
Реклама
АО «КАУСТИК» - в числе победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2019»26.03.2020 10:49
Экономика 26.03.2020 10:49
Олег Савченко: «Президент принял опережающие меры, чтобы помочь людям пережить трудные времена»25.03.2020 21:59
Экономика 25.03.2020 21:59
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам25.03.2020 21:33
Экономика 25.03.2020 21:33
Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу25.03.2020 14:12
Экономика 25.03.2020 14:12
Сбербанк в Волгограде профинансировал строительство жилого комплекса «Urbn10» с применением эскроу25.03.2020 13:29
Экономика 25.03.2020 13:29
Банк «Открытие» поддержит пострадавших от коронавируса клиентов25.03.2020 11:40
Экономика 25.03.2020 11:40
Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом25.03.2020 11:38
Экономика 25.03.2020 11:38
Волгоградский филиал Россельхозбанка увеличивает объемы кредитования АПК25.03.2020 08:27
Экономика 25.03.2020 08:27
«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России24.03.2020 19:05
Экономика 24.03.2020 19:05
Сбербанк: «Мы не наблюдаем панических настроений у клиентов из-за коронавируса»24.03.2020 13:09
Экономика 24.03.2020 13:09
Экономический эффект от установки интеллектуальных систем учета электроэнергии на юге страны превысил 1,1 млрд рублей24.03.2020 12:54
Экономика 24.03.2020 12:54
Банк «Открытие» наращивает долю ИСП в портфеле сберегательных продуктов24.03.2020 10:26
Экономика 24.03.2020 10:26
«Сбербанк Лизинг» обеспечит Волгоградской области поставку спецтехники для строительства автодорог на 679,8 млн рублей23.03.2020 13:45
Экономика 23.03.2020 13:45
ВТБ планирует предоставить пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы23.03.2020 11:32
Экономика 23.03.2020 11:32
В Волгограде поставщика из Казахстана наказали за игрушки23.03.2020 09:54
Экономика 23.03.2020 09:54
Реклама