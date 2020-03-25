Здравоохранение 25.03.2020 13:32
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25.03.2020 13:32
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» закупает набор тест-наборов для ИФА. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликовано соответствующее извещение. На эти цели учреждение планирует потратить около 600 тысяч рублей. Среди закупаемых реагентов – и два набора для иммунноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к хантавирусам. Как сегодня сообщили мировые СМИ, в Китае зарегистрирован первый случай смерти от хантавируса. Житель провинции Юньнань умер прямо в автобусе. Распространение хантавирусов происходит через грызунов.
Также волгоградские эпидемиологи приобретают наборы реагентов для выявления таких инфекций, как паротит, краснуха, клещевой боррелиоз, ККГЛ, герпес, лихорадка Западного Нила. Иммунноферментный анализ крови предназначен для диагностирования инфекционных, гематологических, первичных и вторичных иммунодефицитов.
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