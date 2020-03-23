







Вход в здание Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией на улице Землячки в Волгограде в настоящее время оцеплен. Как сообщает ИА "Высота 102", по предварительной информации, на посту при исполнении служебных обязанностей убит сержант полиции. Он стал свидетелем того, как, предположительно, наркозависимый гражданин напал на прохожую. Постовой был убит ножом после того, как попытался задержать преступника. Подозреваемый в убийстве полицейского задержан.





Информация о совершенном преступлении уточняется. От официальных комментариев в региональных управлениях СК и МВД воздерживаются.



















