В Волгограде работодатели снижают зарплату сотрудникам

Общество 21.03.2020 09:11
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21.03.2020 09:11
Волгоградские работодатели хотят платить своим сотрудникам еще меньше, чем месяц назад. Кроме того, количество вакансий наиболее востребованных профессий в городе снижается. Как сообщает ИА «Высота 102», такие выводы можно сделать по результатам анализа данных центра занятости Волгограда. В частности, если по итогам января работодатели искали кондукторов за среднюю зарплату в 20 тысяч рублей, то в феврале предлагаемая зарплата снизилась уже на 5 тысяч рублей. В начале года в городе требовалось 728 водителей со средней зарплатой в 27 тысяч рублей. А в феврале было зарегистрировано только 220 вакансий со средней зарплатой в 21,7 тысячи рублей.
В январе слесари-сантехники были второй по уровню оплаты труда категорией работников – тогда им готовы были платить 27 тысяч рублей. А уже через месяц предлагали лишь 16 тысяч рублей. Позиции по уровню зарплаты удержали лишь машинисты-крановщики – 34 тысячи рублей. Хотя месяцем назад средняя зарплата этой категории работников была все равно на 500 рублей больше.
Снизилось количество вакансий охранников – в начале года их требовалось более 400, а в феврале – около 300. Работодатели хотят им платить немногим более 15 тысяч рублей. По-прежнему больше всего вакансий продавцов – 614, почти столько же, сколько в начале года. А вот средняя зарплата продавцов немного снизилась – 20,3 тысячи вместо 21,5 тысячи рублей.
После машинистов-крановщиков самыми высокооплачиваемыми вакансиями являются профессии оператора ЭВМ – более 30 тысяч рублей. На третьем месте – пекари со средней зарплатой в 29 тысяч рублей.
Меньше всего предлагают такелажникам – 12,1 тысячи рублей и сторожам – 12,8 тысячи рублей.
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