В Волгограде правозащитнику Гольдеру смягчили приговор за коммерческий подкуп





Сегодня вступил в силу обвинительный приговор в отношении председателя «Ассоциации по защите прав потребителей» Юрия Гольдера. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Областной суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке назначил общественнику наказание в виде 8 лет 6 месяцев колонии общего режима. Таким образом, общий тюремный срок обсужденному сократили на полгода. Осенью прошлого года Центральный райсуд приговорил правозащитника к 9 годам лишения свободы.

Гольдера уличили в 16 эпизодах коммерческого подкупа, сопряженного с вымогательством. Общественник требовал от предпринимателей, занятых в сфере торговли и услуг, деньги за не проведение проверок в сфере защиты прав потребителей. В июне 2017 года Гольдер предложил управляющему одной из гостиниц за 1 млн рублей не сообщать о выявленных нарушениях компетентным органам. При получении аванса в сумме 50 тысяч рублей активиста задержали сотрудники правоохранительных органов.

В ходе расследования уголовного дела было установлено еще 15 аналогичных эпизодов, в рамках которых фигурант получал от коммерсантов суммы в размере от 3 до 420 тысяч рублей. Между сторонами при этом заключались фиктивные договоры об оказании Гольдером бизнесменам юридических услуг.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками регионального УФСБ России, а также ОЭБ и ПК ОП-5 УМВД по Волгограду. Расследование проводилось СО по Ворошиловскому району СУ СК России по Волгоградской области.



