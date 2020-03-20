Экология

В условиях половодья Волжская ГЭС наращивает сбросы воды

Экология 20.03.2020 15:23
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20.03.2020 15:23


О новых режимах работы Волгоградского гидроузла в связи с началом весеннего половодья ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Волжской ГЭС.  « С 21 марта по 10 апреля среднесуточные сбросные расходы с 21 по 25 марта составят 11500 – 12500 м³/с, с 26 марта по 8 апреля - 13500 ± 500 м³/с, 9 апреля – 16000 – 17000 м³/с, 10 апреля - 19000±500 м³/с», -  сбросы постепенно увеличиваются в соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. 

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