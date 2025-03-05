В Волгоградской области спасают от пересыхания уникальное озеро Цаца

Жители Светлоярского района Волгоградской области просят спасти от пересыхания уникальное озеро Цаца, которое является памятником природы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный парламент, обращение местных жителей было рассмотрено на совместном заседании Экологического совета при Волгоградской областной Думе и парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды.

Озеро Цаца входит в цепь Сарпинских озер и является одним из десяти водных памятников природы, расположенных в Волгоградской области. Уникальность этого водоема в том, что он является местом произрастания реликтовых растений и обитания редких краснокнижных птиц. Естественное пополнение озера водой происходит только во время весеннего половодья, что в условиях изменения климата и объективной нехватки природных водных ресурсов приводит к его постепенному обмелению. К настоящему моменту глубина водоема достигла критических 70 сантиметров при положенном уровне 5-6 метров. Для жителей Цацинского сельского поселения озеро Цаца также является источником технической воды, поэтому сокращение запаса водных ресурсов озера непосредственно влияет на их качество жизни.

На заседании прозвучало, что за состоянием озера Цаца Экосовет следит с 2017 года. Ранее Цацинскому сельскому поселению были даны рекомендации по обеспечению озера водными ресурсами с помощью технической закачки воды из реки Волга по каналу Сарпинской оросительно-обводнительной системы. На эти мероприятия ежегодно выделяются средства из областного бюджета.

По словам председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза, рассматривается возможность оздоровления озера Цаца путем его очистки от донных отложений, мусора и зарослей кустарника. Однако это решение пока не принято, так как нужна научная оценка эффективности таких работ и определение водного баланса озера – объема реального поступления и расходов водных ресурсов, запасов подземных вод.

Также для повышения эффективности пополнения озера водными ресурсами обсуждается возможность модернизации существующего оросительного канала либо строительства нового объекта, усиление мощностей насосной станции, подающей воду.





Руководитель Экологического совета при Волгоградской облдуме, председатель парламентского комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева обратила внимание на необходимость комплексного подхода к реабилитации уникального водоема.

- Сохранение водных объектов, природного капитала нашей страны – это стратегическая задача, которая ставится как Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, так и губернатором Волгоградской области Андреем Ивановичем Бочаровым. Озеро Цаца является жизненно важным объектом для населения и, конечно же, регион решает вопрос по пополнению его водой. Но мы должны подходить к оздоровлению озера комплексно и системно – в соответствии с поручениями главы региона. Поэтому очень важно в ближайшее время сформировать общую стратегию обеспечения жителей Цацинского сельского поселения питьевой и технической водой, рассмотреть возможность создания эффективной системы очистных сооружений полностью исключить попадание жидких бытовых отходов в водоем и в целом негативное воздействие человека на водный объект, - сказала Ирина Соловьева.

По ее словам, работа должна вестись совместно с Облкомприроды, региональным комитетом жилищно-коммунального хозяйства, представителями науки, также необходимо рассмотреть участие муниципалитета в соответствующих федеральных проектах и государственных программах.

- В рамках общественного контроля Экосовет продолжит следить за реализацией наших предложений и рекомендаций с учетом мнения жителей Цацинского сельского поселения. Слышать людей и своевременно реагировать на их обращения – главный принцип работы Экосовета, – подчеркнула депутат.

Фото: архив V102.RU / Волгоградская облдума