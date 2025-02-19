Из-за теплой и сухой погоды весенние пожары в Волгоградской области могут начаться уже в марте. Такие данные, как сообщает V102.RU, содержатся в предварительном прогнозе рисков по лесным пожарам на весну 2025 года, разработанном Авиалесоохраной.

Специалисты в своей работе сопоставляли многолетние данные о горимости лесов с фактическими данными о гидрометеорологической обстановке в декабре 2024 года - январе 2025 года, и предварительным долгосрочным прогнозом температуры и осадков от Гидрометцентра России на март-май текущего года.

Так, в Волгоградской области в марте среднемноголетние значения пожарной опасности могут быть превышены на востоке региона. В апреле опасная зона сдвинется на северо-западную и центральную части Волгоградской области.





В мае высокие риски по весенним пожарам прогнозируются в западной части Волгоградской области.

- Высокие прогнозные риски по лесным пожарам не означают обязательного возникновения лесных пожаров. Прогнозные риски означают, что из-за теплой и сухой погоды на природных территориях будет высокая пожарная опасность, в условиях которой самовольные палы сухой травы и незатушенные костры станут причинами лесных пожаров с очень высокой вероятностью, - уточняют специалисты Авиалесоохраны.

Фото из архива V102.RU / схема Авиалесоохраны