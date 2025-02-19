Сельхозпредприятие выплатило 45,7 млн рублей за навозные горы под Волгоградом

В Волгоградской области ООО «СП «Донское» возместило причиненный вред почвам в результате складирования отходов из коровника на полях. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сельхозпредприятие по требованию природоохранного ведомства выплатило 45,7 миллиона рублей.

Ранее в ходе проверки было установлено, что на территории Ильевского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области был установлен факт несанкционированного накопления отходов животноводства на почве.

- Установлено, что ООО «СП «Донское» по мере накопления в цехе молодняка отходов животноводства, направляет для перепревания указанные отходы на поля, прилегающие к коровнику ООО «СП «Донское». Отходы животноводства на данном земельном участке складировались в виде отдельных куч (буртов) на почве, - сообщили в управлении.





Общая площадь захламленной территории составляет 7300 кв.м. Лабораторные исследования показали, что складируемые на полях отходы относятся к IV классу опасности. Зафиксированы превышения по нитрат-ионам, кальцию, калию, натрию и, азоту нитритному.

Арбитражный суд обязал предприятие возместить причиненный вред почвам.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора