Экология

Сельхозпредприятие выплатило 45,7 млн рублей за навозные горы под Волгоградом

Экология 19.02.2025 16:18
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19.02.2025 16:18


В Волгоградской области ООО «СП «Донское» возместило причиненный вред почвам в результате складирования отходов из коровника на полях. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, сельхозпредприятие по требованию природоохранного ведомства выплатило 45,7 миллиона рублей.

Ранее в ходе проверки было установлено, что на территории Ильевского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области был установлен факт несанкционированного накопления отходов животноводства на почве.

- Установлено, что ООО «СП «Донское» по мере накопления в цехе молодняка отходов животноводства, направляет для перепревания указанные отходы на поля, прилегающие к коровнику ООО «СП «Донское». Отходы животноводства на данном земельном участке складировались в виде отдельных куч (буртов) на почве, - сообщили в управлении.


Общая площадь захламленной территории составляет 7300 кв.м. Лабораторные исследования показали, что складируемые на полях отходы относятся к IV классу опасности. Зафиксированы превышения по нитрат-ионам, кальцию, калию, натрию и, азоту нитритному.

Арбитражный суд обязал предприятие возместить причиненный вред почвам. 

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

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