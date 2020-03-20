Региональный фонд капремонта переходит на особый режим работы

Экономика 20.03.2020 09:59
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20.03.2020 09:59
Специалисты Фонда капитального ремонта, исполняя рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области и в соответствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.03.2020 №179, с 20 марта 2020 года переходят на онлайн-режим работы с собственниками. Личный приём граждан временно приостанавливается. Об этом ИА «Высота 102» сообщил регоператор.
Заявления и обращения по вопросам реализации капитального ремонта можно направлять на электронную почту Фонда капитального ремонта kapremont@volganet.ru , в Личный кабинет на сайте регоператора, а также через Почту России.
Обращаем ваше внимание, что на входе в здание Фонда капремонта устанавливается специальный контейнер для корреспонденции, где можно оставить заявления и обращения. Все они будут рассмотрены в максимально сжатые сроки.
О возобновлении личного приёма граждан будет сообщено дополнительно.
Напоминаем номера телефонов отделов Фонда капремонта:
приёмная – 94-05-06;
расчётно-абонентский отдел –94-19-95, 94-23-22, 94-23-45, 94-19-81 - с 8.30 до 17.00;
правовой отдел – 94-17-56.
Сайт Фонда капитального ремонта: www.fond34.ru
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