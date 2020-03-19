Олег Савченко: мировой финансовый кризис укрепит и мобилизирует промышленность Волгоградской области
Экономика 19.03.2020 12:20
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19.03.2020 12:20
Наилучшим временем для укрепления собственной экономики считает мировой экономический кризис волгоградский промышленник и общественный деятель Олег Савченко .
В беседе с корр. ИА «Высота 102» он высказал мнение , что сейчас как никогда есть шанс еще активнее включиться в программу импортозамещения.
«Программа не просто так руководством страны была ранее поддержана . В федеральном центре понимают, что будут еще вызовы. Уже целый комплекс противодействия нашей стране мировыми державами объявлен - мы должны быть во всеоружии. На сегодняшний день те предприятия, которые отказались от импортных комплектующих , которые покупаются за валюту , которые смогли заместить эту импортную составляющую у себя на производствах - они выигрывают. Потому что сегодня появляется возможность для экспорта своей продукции», - говорит Олег Савченко. Он уверен, что национальные проекты, которые сейчас реализуются в Волгоградской области, это своеобразная «подушка безопасности», ведь финансирование важных для региона проектов остается в прежних масштабах. Кроме того, нет сомнений, что руководители крупных предприятий, инвесторы, бизнесмены понимают, что кризис - время развития.
«Нужно вкладывать и инвестировать даже в те позиции, которые, казалось, будут всегда. Возьмем те же китайские комплектующие - где сейчас Китай, где те производители? Нужно научиться решать свои проблемы самим, нужно, чтобы у нас было основное производство - чтобы мы не зависели от всего мира, это от нашей продукции и экономики должны зависеть ведущие страны мира», - опираясь на собственный опыт и зная ситуацию изнутри, Олег Савченко говорит, что промышленность и бизнес Волгоградской области настроены решительно. Мировой экономический: кризис воспринимается именно как шанс для развития.
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