Экономика

Олег Савченко: мировой финансовый кризис укрепит и мобилизирует промышленность Волгоградской области

Экономика 19.03.2020 12:20
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19.03.2020 12:20



Наилучшим временем для укрепления собственной экономики считает мировой экономический кризис волгоградский промышленник и общественный деятель Олег Савченко . 

В беседе с корр. ИА «Высота 102» он высказал мнение , что  сейчас как никогда есть шанс еще активнее включиться в программу импортозамещения.

 «Программа не просто так руководством страны была ранее поддержана . В федеральном центре понимают, что будут еще вызовы. Уже целый комплекс противодействия  нашей стране  мировыми державами объявлен - мы должны быть во всеоружии. На сегодняшний день те предприятия, которые отказались от импортных  комплектующих , которые покупаются за валюту , которые смогли заместить эту импортную составляющую у себя на производствах - они выигрывают. Потому что сегодня появляется возможность для экспорта своей продукции», - говорит Олег Савченко. Он уверен, что национальные проекты, которые сейчас реализуются в Волгоградской области, это своеобразная «подушка безопасности», ведь финансирование важных для региона проектов остается в прежних масштабах.  Кроме того, нет сомнений, что руководители крупных предприятий, инвесторы, бизнесмены понимают, что кризис - время развития.


«Нужно вкладывать и инвестировать даже в те позиции, которые, казалось, будут всегда. Возьмем те же китайские комплектующие -  где сейчас Китай, где те производители?  Нужно научиться  решать свои проблемы самим, нужно, чтобы у нас было основное производство - чтобы мы не зависели от всего мира, это от нашей продукции и экономики  должны зависеть  ведущие страны мира», - опираясь на собственный опыт и зная ситуацию изнутри,  Олег Савченко говорит, что промышленность и бизнес Волгоградской области настроены решительно. Мировой экономический: кризис  воспринимается именно как  шанс для развития. 


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