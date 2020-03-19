«Будет апрель, вы уверены?»: Волгоградцы сбегают от вирусных новостей на свежий воздух (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 19.03.2020 11:15
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19.03.2020 11:15
«Остановите землю, я сойду» - в свете событий последних недель эту фразу хочется повторять все чаще. Бесконечные «фронтовые» сводки новостных сайтов и ТВ-каналов держат всех нас в напряжении и повергают в панику.
В такой ситуации иногда полезнее выключить телевизор, wi-fi в телефоне и выйти на свежий воздух, почувствовать, что ни смотря на мировой хаос – пришла весна и она прекрасна. За каплей детокса можно сбежать в ближайший парк.
В тиши пробуждающейся природы почувствовать, как время замедляет бег, как голова перестает разрываться от бесконечного потока мыслей. У некоторых горожан, кажется, это получается. Подробнее – в фоторепортаже ИА «Высота 102».
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