



Руководитель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев и заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Климинова сегодня пообщались с журналистами в формате брифинга в пресс-центре администрации Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", чтобы попасть на мероприятие представителям СМИ пришлось пройти процедуру измерения температуры.





Первым делом представитель областного Роспотребнадзора объявила, что на сегодняшний день подтвержденных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в Волгоградской области нет.

Специалисты в постоянном режиме анализируют ситуацию в других регионах. Под наблюдением в Волгограде сейчас находятся 173 человека, которые прибыли из-за рубежа. Всего под наблюдением на предмет проявлений коронавируса с начала января были 438 человек. Граждане, которые прибыли в Волгоград из других стран, находятся на самоизоляции.

Для усиления дезинфекционного контроля и профилактики возникновения коронавирусной инфекции управлением Роспотребнадзора было направлено более полутора тысяч предписаний руководителям предприятий различных форм собственности, учреждений общепита, образования и т.п.





Председатель облздрава отметил, что основная задача сейчас - не допустить завоза коронавируса в регион, кроме того нужно сделать все для раннего выявления случаев заболевания - тогда потребуется немедленная госпитализация и изоляция больного.

"В случае негативного сценария, у нас есть медицинские учреждения, они подготовлены, там есть запасы медикаментов, реанимационные койки", - сказал руководитель областного здравоохранения, не уточнив, о каких медучреждениях идет речь.

Себелев сообщил, что сейчас дополнительно закупают 56 аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время они поступят в регион.





Председатель облздрава еще раз акцентирует внимание на том, что в регионе с итуация абсолютно стабильная и контролируемая. Однако он советует обратить внимание на группу риска. Это люди от 60 лет и старше, имеющие хронические заболевания дыхательной системы. Им надо сейчас особенно поберечься: не посещать многолюдные места, не пользоваться общественным транспортом, реже выходить на улицу.





Анализ на коронавирус в Волгограде сегодня делают две специализированные лаборатории. В ближайшее время такие тесты смогут делать еще две, которые имеют соответствующие лицензии - лаборатория медицинского университета и ГУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника №2". Специалисты этих лабораторий будут проводить исследования материала, взятого у граждан, которые прибыли из-за рубежа, но без каких-либо симптомов заболевания.

Отметил председатель облздрава и важность профессиональной подготовки медицинского персонала. "Подготовка специалистов имеет большое значение, обучаем, проводим тренировки", - Анатолий Себелев уверяет, что держит руку на пульсе.









Журналисты начали задавать вопросы. В частности, попросили уточнить по изоляции граждан. Оказалось, что если человек проживает в "густозаселенной" квартире или общежитии, то у облздрава есть помещения для изоляции и наблюдения.

"У нас был риск, когда в большом количестве должны были до 1 марта вернуться с каникул иностранные студенты. Но им продлили каникулы до 1 мая. Сейчас они обучаются дистанционно", - добавила Ирина Климинова.

Журналист ИА "СоцИнформБюро" попросил прокомментировать случай с прилетом в Волгоград 2 марта рейсом "Аэрофлота" гражданки Кореи, у которой подозревали коронавирус. Климинова сообщила, что у гражданки Кореи, которая направлялась из Москвы в Калмыкию через Волгоград, действительно сначала был сомнительный результат, но сейчас точно известно, что она не больна коронавирусом. "Пассажиры могут не беспокоиться", - заверила представитель Роспотребнадзора.

Подняли журналисты и тему дефицита медицинских масок. Анатолий Себелев заверил СМИ, что в медицинских учреждениях эти средства защиты есть. "Порядка 2-х миллионов штук масок есть, эти запасы пополняются. Мы закупаем. Еще 1,2 миллиона поступят в медучреждения в ближайшее время".

С просили у руководителя облздрава, как давно он посещал поликлиники. "В пятницу, субботу, воскресенье, постоянно", - судя по ответу, Анатолий Себелев в курсе обстановки.

По его словам, в поликлиниках все работает четко, но на время приостановлена диспансеризация граждан. Все частные претензии к работе поликлиник, о которых пытались спросить представители СМИ, участники пресс-конференции попросили сообщать им после окончания встречи.





Представители СМИ попросили разъяснить ситуацию с продажей для населения медицинских масок, которые, как известно, купить невозможно. "Сейчас у нас больных коронавирусом нет", - акцентирует внимание Анатолий Себелев и намекает, что дефицит масок не должен беспокоить население, ведь их должны носить только больные и медперсонал. "Маска - не панацея", - усиливает посыл специалист.

На сегодняшний день в Волгоградской области провели почти 800 исследований на наличие коронавируса. Этим в Волгограде занимаются лаборатории в противочумном институте и центре гигиены и эпидемиологии. Все сомнительные анализы для окончательного диагноза направляются в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирск.

"Для самоуспокоения такие тесты делать не надо, тем более, если человек никуда не выезжал, ни с кем не контактировал", - говорит Анатолий Себелев. Он пояснил, что тесты на коронавирус делают прибывшим из-за рубежа гражданам бесплатно.

На завтра анонсирован брифинг с участием руководителя областного комитета образования и представителя регионального комитета здравоохранения.



















