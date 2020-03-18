Экология

Весенние посадки стартовали в ЦПКиО Волгограда

Экология 18.03.2020 12:22
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18.03.2020 12:22


К высадке 500 хвойных растений приступили в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, первая в этому году партия хвойных деревьев будет высажена вдоль главной аллеи парка. Всего в парке в течение недели будет высажено около 1,5 тысячи деревьев. Это деревья высотой от 1,5 до 8 метров. Они пересаживают вместе с комом земли, что позволит им легче адаптироваться к новому месту.
На территории парка уже высажено свыше 700 крупномерных деревьев и более 10 000 кустарников, а также многолетние цветы и травы, уложен газон на площади свыше 7 тысяч квадратных метров. Деревья адаптированы к климату южной полосы России. Всего в ходе озеленения ЦПКиО запланирована высадка более 350 наименований деревьев и кустарников, в том числе волгоградцев будут радовать липы, ивы, горные сосны и разные виды магнолий.
На все виды работ по озеленению действует гарантия, согласно которой подрядная организация будет следить за состоянием растений и, в случае необходимости, заменит слабо прижившиеся деревья за счет собственных средств. 
Напомним, в 2017 году территория Центрального парка культуры и отдыха площадью в 23 га была передана на 39 лет в концессию ООО "Парк". Кроме работ по озеленению компания-инвестор продолжает тематическое наполнение зон отдыха в парке.

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