Общество

УК «Парадигма» лишили управления 14 домами в Волгограде

Общество 22.07.2025 07:07
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22.07.2025 07:07


Из реестра лицензий управляющей организации ООО «Парадигма» были исключены сведения о четырнадцати многоквартирных домах, расположенных на территории Волгограда. Такое решение было принято госжилинспекцией Волгоградской области. 

Выяснилось, что УК неоднократно привлекалась к административной ответственности  за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного жилищного надзора по проведению проверок или уклонение от таких проверок. Эти факты были подтверждены судебными решениями.  

В итоге сотрудники не могли проинспектировать состояние домов  № 2, 2А по пр. им. Столетова, № 53 по пр. им. Ленина, № 20А, 22А по ул. 64-ой Армии, № 84 по ул. Быстрова, № 67 по ул. Новороссийская, № 2А по ул. Днестровская, № 1 по ул. Северный городок, № 48 по ул. Штеменко, № 15 по ул. 51-й Гвардейской, № 12 по ул. Бурейская, № 22 по ул. Шекснинская, № 48 по ул. Краснополянская в Волгограде. 

- В соответствии с действующим законодательством, если в течение года организация привлекалась к ответственности более трех раз за уклонение или препятствование проверкам инспекции, то надзорный орган вправе исключить из реестра лицензий сведения о МКД, - пояснили в органе исполнительной власти.

Теперь органам местного самоуправления предстоит созвать общее собрание собственников помещений в вышеуказанных многоквартирных домах по выбору новой УК. Если собрание не состоится, решение на нём не будет принято или,  если принятое решение не будет реализовано, администрация обязана провести открытый конкурс по отбору управляющей организации.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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