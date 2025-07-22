УК «Парадигма» лишили управления 14 домами в Волгограде

Из реестра лицензий управляющей организации ООО «Парадигма» были исключены сведения о четырнадцати многоквартирных домах, расположенных на территории Волгограда. Такое решение было принято госжилинспекцией Волгоградской области.

Выяснилось, что УК неоднократно привлекалась к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного жилищного надзора по проведению проверок или уклонение от таких проверок. Эти факты были подтверждены судебными решениями.

В итоге сотрудники не могли проинспектировать состояние домов № 2, 2А по пр. им. Столетова, № 53 по пр. им. Ленина, № 20А, 22А по ул. 64-ой Армии, № 84 по ул. Быстрова, № 67 по ул. Новороссийская, № 2А по ул. Днестровская, № 1 по ул. Северный городок, № 48 по ул. Штеменко, № 15 по ул. 51-й Гвардейской, № 12 по ул. Бурейская, № 22 по ул. Шекснинская, № 48 по ул. Краснополянская в Волгограде.