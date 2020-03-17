Общество 17.03.2020 14:34
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17.03.2020 14:34
Сегодня митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в связи с пандемией коронавируса призвал граждан к соблюдению норм гигиены. С журналистами владыка пообщался по завершении совещания губернатора Андрея Бочарова с общественностью. Феодор, который тоже является членом общественной палаты региона, отметил, что профилактика – основа здоровья общества и каждого из людей.
Прокомментировал митрополит и решение Волгоградской епархии не отменять ежегодный пасхальный крестный ход. «Это не только форма религиозного собрания, но и форма молитвы, совместного общения земной и небесной церкви, присутствия божественной благодати. Божественная благодать всегда действует исцеляющее не только на общество, но и на всю окружающую природу», - пояснил Феодор.
Владыка напомнил, что крестные ходы издревле использовались во время разгула чумы,или холеры. «Знаем множество примеров, когда крестным ходом с иконой Божьей матери останавливались такие инфекционные болезни. Эти несчастья различного уровня останавливались. Поэтому крестный ход нужно рассматривать не просто как скопление людей в одном месте, а как очищение. Потому что молитва очищает на духовном, ментальном уровне человека, общество, само пространство, воздух, землю и все предметы, которые нас окружают», - отметил глава епархии.
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