«Ротор» 30 августа на «Волгоград Арене» сыграет со «Спартаком»  

29.08.2025
«Ротор» завтра, 30 августа, в 18-00 ч. на «Волгоград Арене» сыграет со «Спартаком» из Костромы в седьмом туре Первой лиги. Для подопечных Дениса Бояринцева эта будет вторая домашняя игра подряд. 

Напомним, в прошлой встрече «Ротор» на своем поле разгромил московское «Торпедо» - 3:0. Хозяева при меньшем количестве созданных моментов оказались более эффективными в реализации. Голы Ильи Сафронова, Артема Симоняна и вышедшего на замену Дмитрия Сасина, своим забитым мячом мотивировавшего Бояринцева на зажигательный танец, предопределили итоговый разгром. Безусловно, важнейшую роль в итоговом успехе сыграл поймавший кураж и совершавший спасения на любой вкус голкипер  «Ротора» Никита Чагров. За бенефисом вратаря наблюдали 19987 зрителей, в очередной раз на волгоградском стадионе установившие рекорд посещаемости Первой лиги 25/26.

Отметим, Чагров и Сафронов, а также болельщики в качестве 12-го игрока попали в символическую сборную шестого тура соревнований. Победа над «Торпедо» оказалась для «Ротора» третьей в нынешнем сезоне. Волгоградцы идут на шестом месте и имеют 11 очков в активе.


«Спартак» Кострома является новичком лиги. Красно-белые в прошлом сезоне выиграли Вторую лигу «А» и заработали повышение в классе. Красно-белые стартовали очень уверенно для дебютанта турнира. Подопечные Сергея Бондаря после поражения в стартовом матче от «Факела» обыграли «Родину», сыграли вничью с «Нефтехимиком» и затем поочередно одолели «Торпедо», «Челябинск» и «СКА-Хабаровск» в гостях со счетом 2:1. Благодаря победной серии спартаковцы забрались на четвертую позицию с 13-ю баллами. Костромской клуб на данный момент идет в зоне стыковых матчей за выход в РПЛ, что является, безусловно, неожиданным результатом, но от этого не менее заслуженным в исполнении красно-белых. 

Отметим, матч «Ротора» и «Спартака» пройдет в рамках Кубка Волги. Это мини-турнир, в котором принимают участие пять коллективов, располагающихся на Волге. Помимо «Ротора» и «Спартака» это ульяновская «Волга», саратовский «Сокол» и ярославский «Шинник». В таблице зачтены очки, только разыгранные между этими пятью командами в рамках очных матчей Первой лиги.

На данный момент сине-голубые возглавляют таблицу мини-турнира с четырьмя  очками благодаря виктории над «Волгой» и ничьей с «Соколом». А вот «Спартак» еще встреч в Кубке Волги не проводил, поэтому находится пока без очков.

Перед началом завтрашнего матча на территории перед стадионом раздаст автографы легенда «Ротора» Игорь Суровикин. Предусмотрены традиционные активности в виде фото и кибер-зоны, рисования плакатов, нанесения аквагрима, человека-газона, экспозиции автомобилей и многого другого. Также будут организованы зоны для сдачи нормативов ГТО.

Есть основания рассчитывать, что в субботу болельщики «Ротора» побьют в очередной раз свой же рекорд посещаемости сезона, а волгоградские футболисты сделают все, чтобы одержать вторую победу подряд и обойти «Спартак» в турнирной таблице.

Фото: Андрей Поручаев V102.RU  

