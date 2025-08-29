Общество

Волгоградские волонтеры связали 3000 кв.метров сетей для СВО

Общество 29.08.2025 09:27
Волонтеры отправили в зону СВО новую партию маскировочных сетей, окопных свечей, сухого душа и маскировочных костюмов, невидимых для тепловизоров. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

- Общий объем переданного имущества превысил несколько тысяч квадратных метров защитного покрытия, - уточнили в ЮВО.

Всего в августе было изготовлено и отправлено в зону СВО 32 маскировочные сети. А общий объем производства с начала года составил более 260 сетей, что эквивалентно 3000 кв.метров защитного покрытия. 

Маскировочное оборудование в полевых условиях очень востребовано. Военнослужащие отмечают высокое качество маскировочных средств, которые изготавливают волгоградские волонтеры.

Фото: пресс-службы ЮВО

