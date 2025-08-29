Общество

«Ходят пустые»: пассажиры не оценили новый маршрут между Волжским и Волгоградом

Общество 29.08.2025 06:41
Урезанные чиновниками маршруты между Волгоградом и Волжским оказались невостребованными у пассажиров. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, в последние дни они наблюдают маршрутки №260, которые стали курсировать из Волжского только до школы №3 в Волгограде.

- Даже в час пик они ходят пустые, в салоне всего несколько человек сидят. Бывает, что люди заходят туда, но, поняв, что маршрутка не идет до кардиоцентра, тут же выходят, - поделились пассажиры.

При этом стоимость проезда из Волжского до Тракторозаводского района Волгограда в таких «полумаршрутках» даже понизилась – с прежних 60 рублей до 50. Но и  такая скидка не привлекает людей, которые ценили этот маршрут за его «дальность». 

Напомним, ряд пригородных маршруток стал «жертвой» экспериментов чиновников. Чиновники не скрывали, что мечтали таким образом пересадить жителей пригорода на муниципальный транспорт. В итоге половина подвижного состава коммерческого транспорта с 18 августа стала курсировать по сокращенным схемам. Такая идея вызвала недовольство у пассажиров, которые предрекли себе проблемы с пересадками, тратой дополнительных денег и увеличением времени поездки.

Люди опасаются, что с началом учебного года и ростом пассажиропотока на муниципальном транспорте добраться до нужной точки в Волгограде жителям  Краснослободска, Городища и Волжского станет еще сложнее.

Раскритиковали нововведение и сами перевозчики, выразившиеся опасения, что эта реформа поставит крест на их бизнесе. При этом предприниматели обратили внимание на то, что власти не подготовились к к реализации своей задумки, не позаботившись о создании транспортно-пересадочных пунктов.

А за несколько дней до начала действия сокращенных маршрутов выяснилось, что пассажиры пригородных маршруток, в отличии от волгоградцев, не смогут пользоваться пересадочный тарифом для карты «Волна», разработать который еще в конце прошлого года для них обещали чиновники Волгограда.


