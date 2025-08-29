Расследования

Волгоградцы подключились к поискам пропавшего на рыбалке школьника

29.08.2025
Волонтеры отряда ЛизаАлерт присоединились к поискам  волгоградского школьника, который пропал 28 августа.

Богдан, проживающий в районе 115-й школы,  ушел около часа ночи рыбачить на понтонный мост в Сарептском затоне Красноармейского района Волгограда. Последний звонок с его телефона прошел в третьем часу ночи. Утром домой юноша так и не вернулся. Его вещи вместе с удочкой и уловом были обнаружены на мосту. При этом телефона подростка там не нашли.

Напомним, накануне на месте исчезновения парня были организованы поиски с помощью водолазов, привлечены правоохранители. В СУ СК по Волгоградской области ранее заявили, что по факту исчезновения несовершеннолетнего организована проверка.


Лента новостей

08:22
Погода на Ореховый Спас обещает волгоградцам теплую осеньСмотреть фотографии
07:39
«Ротор» 30 августа на «Волгоград Арене» сыграет со «Спартаком»  Смотреть фотографии
07:06
Волгоградцы подключились к поискам пропавшего на рыбалке школьникаСмотреть фотографии
06:41
«Ходят пустые»: пассажиры не оценили новый маршрут между Волжским и ВолгоградомСмотреть фотографии
06:13
С трезвого понедельника начнется осень для волгоградцевСмотреть фотографии
21:37
Гандболисты «Каустика» завоевали бронзу на турнире перед стартом в СуперлигеСмотреть фотографии
21:18
Системы оповещения о ЧС установят у Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:53
В частном секторе на юге Волгограда загорелся камышСмотреть фотографии
20:18
«Осталась удочка»: в Волгограде на рыбалке пропал школьникСмотреть фотографии
20:14
Волгоградца осудили за таран теплоходом баржи в акватории ВолгиСмотреть фотографии
19:49
Семья медиков-ортопедов поставила на ноги 60-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
19:24
Волгоградским дачникам назначили дополнительный пригородный поездСмотреть фотографии
19:01
Песни SHAMAN, Трофимова и Газманова будут учить в школах ВолгоградаСмотреть фотографии
18:42
«Бабулек жалко»: стариков в отдаленном хуторе Волгоградской области напугали отказом от них соцработниковСмотреть фотографии
18:13
Новая дымовая труба появилась на одной из старейших котельных ВолгоградаСмотреть фотографии
18:08
Кабмин подготовил новый проект о статусе ветерана боевых действийСмотреть фотографии
17:55
Под Волгоградом суд отправил в СИЗО сгубившего сына мотоциклистаСмотреть фотографии
17:50
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензинаСмотреть фотографии
16:51
«Красный октябрь» организовал праздник для 150 будущих первоклассниковСмотреть фотографии
16:35
Из Волжского в Волгоград перевезли сбитого иномаркой 4-летнего мальчикаСмотреть фотографии
15:54
В Волгоградской области товаровед обворовала родной «Магнит» на 130 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:53
Момент смертельного ДТП с самокатчиком под Волгоградом заснял регистраторСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Рабочий погиб во время строительства нового цеха в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
15:22
Билайн повышает надежность сети для почти 20 миллионов абонентовСмотреть фотографии
15:20
В Михайловке в ДТП с электросамокатом погиб 38-летний мужчинаСмотреть фотографии
15:19
5,2 млн тонн зерна досрочно собрали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Росстат: средняя зарплата волгоградцев выросла за месяц на 808 рублейСмотреть фотографии
14:39
В Волжском засняли жуткий наезд иномарки на мать с ребёнком на ул. ГорькогоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:36
За всё уплачено? В Волгограде мэрия разрешила ТРЦ «Пирамида» калымить на муниципальной землеСмотреть фотографии
13:16
Под Волгоградом прокуратура помогла чиновникам вспомнить о ГОСТе на дорогиСмотреть фотографии
 