Волгоградцы подключились к поискам пропавшего на рыбалке школьника





Волонтеры отряда ЛизаАлерт присоединились к поискам волгоградского школьника, который пропал 28 августа.

Богдан, проживающий в районе 115-й школы, ушел около часа ночи рыбачить на понтонный мост в Сарептском затоне Красноармейского района Волгограда. Последний звонок с его телефона прошел в третьем часу ночи. Утром домой юноша так и не вернулся. Его вещи вместе с удочкой и уловом были обнаружены на мосту. При этом телефона подростка там не нашли.



Напомним, накануне на месте исчезновения парня были организованы поиски с помощью водолазов, привлечены правоохранители. В СУ СК по Волгоградской области ранее заявили, что по факту исчезновения несовершеннолетнего организована проверка.





