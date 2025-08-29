Погода на Ореховый Спас обещает волгоградцам теплую осень





Ряд примет связан с Ореховым Спасом, который отмечается православными сегодня, 29 августа. Теплый и ясный день сулит ясную и теплую осень. И именно такой день ожидается сегодня в Волгограде и области. А обильный урожай орехов, согласно поверьям, предсказывал богатый урожай хлеба на следующий год.

В Ореховый Спас православные освящают в храмах не только орехи, но и хлеб, зерно, а также любые дары природы. Считалось, что в этот день необходимо избегать ссор и сквернословия – это расценивалось как особый грех. При этом вечер Орехового Спаса желательно провести за столом в большой компании, иначе весь год будет сулить одиночество. Помимо этого, в праздник запрещено прибираться: предки верили, что это может накликать проблемы с деньгами. Нельзя также отказывать в помощи нуждающимся, иначе самому можно оказаться в сложной жизненной ситуации.





