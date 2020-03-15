



38-летний фельдшер в Волгоградской области получил 1 год ограничения свободы по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности» и тут же был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности совершенного преступления.





Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском городском суде, трагический случай произошел в январе 2018 года. 38-летний фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи поликлиники № 1 ГБУЗ «Фроловская ЦРБ» Алексей Савченко приехал по вызову к 89-летней бабушке. Без команды врача он попытался самостоятельно загрузить в машину скорой помощи тележку-каталку, на которой находилась престарелая женщина. Однако не удержал каталку, в результате чего пенсионерка упала и ударилась головой об землю. Через три дня женщина умерла в больнице.





Решение суда не вступило в законную силу. Как следует из материалов суда, с октября прошлого года после назначения первого судебного заседания последующие откладывались 14 раз в связи с неявкой участников процесса.



