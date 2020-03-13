Происшествия

В волгоградской больнице после известия о смерти пациента избили врача-реаниматолога

Происшествия 13.03.2020 12:57
0
13.03.2020 12:57


Конфликт между родственниками скончавшегося пациента и врачом анестезиологом-реаниматологом в железнодорожной больнице Волгограда привел к госпитализации медицинского работника. Как сообщила ИА "Высота 102" пострадавшая врач, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 марта. Женщина опасается за свою жизнь, поэтому просила не указывать ее имя и фамилию. Она рассказала, что в палату интенсивной терапии в сопровождении толпы родственников поступил 48-летний пациент . Он был в тяжелом состоянии. У мужчины с весом под 300 кг были проблемы со здоровьем, ранее он уже попадал в палату интенсивной терапии, но тогда его спасли. Ему были назначены лекарственные препараты, которые он почему-то не принимал.
В течение 2,5 часов осуществлялась интенсивная терапия, а к третьему часу произошла остановка сердечной деятельности. К сожалению, реанимационные мероприятия успехов не принесли, мужчина умер. "Когда я сообщила об этом родственникам, на меня с кулаками и оскорблениями набросилась жена покойного, начала бить", - вспоминает врач. По ее словам, ей на помощь пришли другие сотрудники, благодаря этому ей удалось избежать тяжелых последствий. Медицинские работники вызвали полицию. 
"Я хочу, чтобы этот случай был предан огласке, потому что мне стало очень страшно. Получается, что врачи никак не защищены. Любой может зайти и дать врачу по голове, избить и даже убить", - говорит врач. Женщина прошла судебно-медицинскую экспертизу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы. Пострадавшая со вчерашнего дня находится в нейрохирургическом отделении областной больницы, где проходит лечение.
Руководство больницы РЖД не стало комментировать эту ситуацию. В региональном главке МВД подтвердили, что врач действительно обратилась в полицию с заявлением. "Пострадавшей выдано направление на СМЭ, проводится проверка", - сказали в региональном главке.
Отметим, что это уже не первый случай проявления агрессии в отношении врачей прямо на их рабочем месте. В начале февраля текущего года полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Волжского, который избил в перинатальном центре №2 в Волгограде врача и медсестру. По решению суда дебошира, который также является подозреваемым в совершении грабежа и кражи, заключили под стражу. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Происшествия
13.03.2020 10:13
Происшествия 13.03.2020 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 20:55
Происшествия 12.03.2020 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 11:52
Происшествия 12.03.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 10:19
Происшествия 12.03.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 10:14
Происшествия 12.03.2020 10:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.03.2020 09:24
Происшествия 12.03.2020 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2020 17:06
Происшествия 11.03.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.03.2020 16:38
Происшествия 11.03.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2020 10:50
Происшествия 10.03.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2020 10:01
Происшествия 10.03.2020 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2020 09:37
Происшествия 10.03.2020 09:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.03.2020 09:15
Происшествия 10.03.2020 09:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2020 10:27
Происшествия 09.03.2020 10:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.03.2020 09:59
Происшествия 09.03.2020 09:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.03.2020 20:13
Происшествия 08.03.2020 20:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:38
Начальника Волгоградского почтамта оштрафовали за ступени без пандусаСмотреть фотографии
13:09
Волгоградцы дали добро на «перестройку» рядом с областной больницейСмотреть фотографии
12:57
В волгоградской больнице после известия о смерти пациента избили врача-реаниматологаСмотреть фотографии
12:48
Администрация Волгоградской области закупает подушки для шеиСмотреть фотографии
11:15
Пасхальный крестный ход в Волгограде не отменят из-за пандемии коронавирусаСмотреть фотографии
11:01
В городе Котельниково Волгоградской области создают современную городскую средуСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятымиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде в ДТП с экскаватором-погрузчиком пострадал водитель легковушкиСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области пьяный селянин с пилой ограбил магазинСмотреть фотографии
09:31
Без паники: в Волгограде проходит антитеррористическое учениеСмотреть фотографии
08:44
В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителейСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде создали штаб для подготовки к зимеСмотреть фотографии
20:55
Двое осужденных задохнулись на пожаре в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:31
Спикер Волгоградской облдумы рассказал, как повлияет голосование по времени на явку избирателейСмотреть фотографии
19:03
Под Волгоградом военные учились побеждать опасный вирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:30
Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АСИ и объявляют конкурс для учителейСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде черные копатели наткнулись на «левый» водопроводСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде арестовали задержанного за взятку помощника прокурораСмотреть фотографии
16:08
Закупка авто для волгоградских чиновников заблокирована во второй разСмотреть фотографии
15:03
В волгоградских банках не успевают менять «ценники» на валютуСмотреть фотографии
14:02
Коронавирус в Волгоград рейсом «Аэрофлота» из Москвы могла завезти гражданка КореиСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде устанавливают стеклянный саркофаг для бронекатераСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде нашлась работа с зарплатой в 220 тысяч рублейСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде чернокожего студента задержали за наркоторговлюСмотреть фотографии
11:39
Житель Волгоградской области "прокутил" чужие деньги в Европе и сел на 4 годаСмотреть фотографии
11:27
"Это вам не волшебная палочка": депутаты Волгоградской облдумы "благословили" поправки в КонституциюСмотреть фотографииCмотреть видео
11:19
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнит о долгахСмотреть фотографии
11:01
На телеграм-каналы генерал-лейтенанту пожаловался депутат Волгоградской облдумыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
Начальник ГУ МВД по Волгоградской области удручил депутатов докладом о криминогенной обстановкеСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде три пикетчика попытались воздействовать на разум депутатов перед одобрением поправок в КонституциюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 