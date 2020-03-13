В волгоградской больнице после известия о смерти пациента избили врача-реаниматолога





Конфликт между родственниками скончавшегося пациента и врачом анестезиологом-реаниматологом в железнодорожной больнице Волгограда привел к госпитализации медицинского работника. Как сообщила ИА "Высота 102" пострадавшая врач, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 марта. Женщина опасается за свою жизнь, поэтому просила не указывать ее имя и фамилию. Она рассказала, что в палату интенсивной терапии в сопровождении толпы родственников поступил 48-летний пациент . Он был в тяжелом состоянии. У мужчины с весом под 300 кг были проблемы со здоровьем, ранее он уже попадал в палату интенсивной терапии, но тогда его спасли. Ему были назначены лекарственные препараты, которые он почему-то не принимал.

В течение 2,5 часов осуществлялась интенсивная терапия, а к третьему часу произошла остановка сердечной деятельности. К сожалению, реанимационные мероприятия успехов не принесли, мужчина умер. "Когда я сообщила об этом родственникам, на меня с кулаками и оскорблениями набросилась жена покойного, начала бить", - вспоминает врач. По ее словам, ей на помощь пришли другие сотрудники, благодаря этому ей удалось избежать тяжелых последствий. Медицинские работники вызвали полицию.

"Я хочу, чтобы этот случай был предан огласке, потому что мне стало очень страшно. Получается, что врачи никак не защищены. Любой может зайти и дать врачу по голове, избить и даже убить", - говорит врач. Женщина прошла судебно-медицинскую экспертизу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга, гематомы. Пострадавшая со вчерашнего дня находится в нейрохирургическом отделении областной больницы, где проходит лечение.

Руководство больницы РЖД не стало комментировать эту ситуацию. В региональном главке МВД подтвердили, что врач действительно обратилась в полицию с заявлением. "Пострадавшей выдано направление на СМЭ, проводится проверка", - сказали в региональном главке.



