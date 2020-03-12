ВТБ запускает онлайн-рефинансирование

Экономика 12.03.2020 13:17 Новости компаний
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12.03.2020 13:17 Новости компаний
ВТБ первым на рынке начинает самостоятельно определять кредиты своих клиентов в других банках, предлагая рефинансировать их в мобильном приложении ВТБ-Онлайн.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это позволит заемщикам на более выгодных условиях объединить до шести кредитов в один без визита в офис – процедура займет не более 10 минут. На данный момент предложение действительно только в рамках предодобренных кредитов. По оценке банка потенциальная аудитория новой услуги до конца 2020 г. составит 600 тыс. человек.
В рамках запущенного сервиса ВТБ самостоятельно сообщает клиенту о персональном предложении по SMS, e-mail или с помощью уведомления в ВТБ-Онлайн. Для оформления кредита клиенту потребуется указать реквизиты и сумму задолженности в другом банке, после чего средства будут переведены на его счет в ВТБ. Сумма нового кредита – до 5 млн рублей на срок до семи лет. Минимальная ставка составляет 9,9% годовых. Чтобы подтвердить оформление кредита клиенту необходимо ввести одноразовый пароль, который придет в SMS. Выдача средств займет не более 10 минут: ВТБ самостоятельно переведёт деньги на погашение кредитов в сторонних банках. Клиенту останется убедиться, что рефинансируемые обязательства полностью погашены.
«Мы последовательно снижаем ставки по кредитам и упрощаем процесс их оформления. Теперь погасить свои обязательства в других банках клиенты ВТБ могут, просто используя свой смартфон. За счет простоты и скорости оформления наша услуга станет одной из самых востребованных на рынке: мы рассчитываем, что в этом году ей воспользуется порядка 600 тыс. человек. Сейчас сервис работает по предодобренным предложениям для клиентов банка, но в дальнейшем планируется тиражировать его на весь рынок. В ближайшие два года мы будем переводить оформление 100% продуктов банка в онлайн. Наша задача – увеличить долю активных клиентов в онлайн-каналах до 70%, а сами продажи в «цифре» – до 50%», – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.
В связи с продолжающимся трендом на снижение ставок по кредитам, спрос на рефинансирование со стороны клиентов ВТБ активно растет. За первые два месяца 2020 г. более 16,5 тысяч человек перевели свои кредиты в ВТБ. Общая сумма рефинансированных кредитов наличными за этот период превысила 11,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. показатель вырос почти в 1,5 раза.
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