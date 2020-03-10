Уволенному вице-губернатору Волгоградской области нашли замену

Политика 10.03.2020 14:59
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10.03.2020 14:59
Сегодня, как стало известно ИА "Высота 102", губернатор Андрей Бочаров внес в областную думу законопроект о внесении изменений в закон "О системе органов исполнительной власти Волгоградской области". Согласно документу, ранее возглавляемый Романом Бековым комитет преобразуется в комитет с расширенными функциями - он будет курировать не только сферу промышленности и торговли, но и ТЭК. На пост заместителя губернатора - председателя комитета промышленности, торговли и ТЭК глава региона предлагает кандидатуру Олега Николаева. Утром он был освобожден от занимаемой должности руководителя областного комитета ЖКХ и ТЭК и назначен ВРИО заместителя губернатора. Сейчас комитетом, который теперь будет именоваться комитетом ЖКХ, временно руководит заместитель председателя Александр Артемов.
Кандидатуру Олега Николаева на новую для него высокую должность должно рассмотреть региональное отделение партии "Единая Россия". Заседание президиума регионального политсовета состоится завтра.
О неожиданной отставке заместителя губернатора Волгоградской области - председателя комитета промышленности Романа Бекова стало известно 17 февраля.
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