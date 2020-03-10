Политика

Уволенному вице-губернатору Волгоградской области нашли замену

Политика 10.03.2020 14:59
0
10.03.2020 14:59


Сегодня, как стало известно ИА "Высота 102", губернатор Андрей Бочаров внес в областную думу законопроект о внесении изменений в закон "О системе органов исполнительной власти Волгоградской области".  Согласно документу, ранее возглавляемый Романом Бековым комитет преобразуется в комитет с расширенными функциями - он будет курировать не только сферу промышленности и торговли, но и ТЭК. На пост заместителя губернатора - председателя комитета промышленности, торговли и ТЭК глава региона предлагает кандидатуру Олега Николаева. Утром он был освобожден от занимаемой должности руководителя областного комитета ЖКХ и ТЭК и назначен ВРИО заместителя губернатора. Сейчас комитетом, который теперь будет именоваться комитетом ЖКХ, временно руководит заместитель председателя Александр Артемов. 
Кандидатуру Олега Николаева на новую для него высокую должность должно рассмотреть региональное отделение партии "Единая Россия". Заседание президиума регионального политсовета состоится завтра.
О неожиданной отставке заместителя губернатора Волгоградской области - председателя комитета промышленности Романа Бекова стало известно 17 февраля. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Политика
10.03.2020 16:47
Политика 10.03.2020 16:47
Комментарии

0
Далее
Политика
10.03.2020 15:18
Политика 10.03.2020 15:18
Комментарии

0
Далее
Политика
05.03.2020 20:34
Политика 05.03.2020 20:34
Комментарии

0
Далее
Политика
04.03.2020 14:55
Политика 04.03.2020 14:55
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 18:59
Политика 02.03.2020 18:59
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 16:20
Политика 02.03.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 15:22
Политика 02.03.2020 15:22
Комментарии

0
Далее
Политика
02.03.2020 12:04
Политика 02.03.2020 12:04
Комментарии

0
Далее
Политика
29.02.2020 14:58
Политика 29.02.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Политика
28.02.2020 10:26
Политика 28.02.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Политика
27.02.2020 13:41
Политика 27.02.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Политика
27.02.2020 12:18
Политика 27.02.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Политика
20.02.2020 09:48
Политика 20.02.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Политика
19.02.2020 13:06
Политика 19.02.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Политика
19.02.2020 10:47
Политика 19.02.2020 10:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:32
«Не берите в долг и не паникуйте»: волгоградский экономист посоветовал, как пережить обвал рубляСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
В Волгограде членов ОПГ судят за деликатесы из Красной книги на 23 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
В Волжском вандалы добрались до «луны»Смотреть фотографии
16:47
Путин согласился на обнуление президентских сроков при двух условияхСмотреть фотографии
16:13
В Волгоградской области из-за вируса закрыли школуСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской облдуме готовы к экстренному заседаниюСмотреть фотографии
14:59
Уволенному вице-губернатору Волгоградской области нашли заменуСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области самая доступная ипотека среди регионов ЮФОСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньшеСмотреть фотографии
14:03
Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютойСмотреть фотографии
12:35
Дело о массовом ДТП с двумя погибшими на плотине ГЭС под Волгоградом дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»Смотреть фотографии
11:19
Коронавируса нет, но к войне готовимся : губернатор заявил об отсутствии в Волгоградской области подтвержденных случаевСмотреть фотографииCмотреть видео
11:01
Хозяин агрессивной собаки оплатит покусанной волгоградке уколы от бешенстваСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области ревнивец после 8 марта пытался сжечь дом экс-супругиСмотреть фотографии
10:37
В Волгоградской области коэффициент смертности организаций в 4 раза превысил рождаемостьСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:48
Мелодии любви: золотые голоса России подарили волгоградкам незабываемые эмоцииСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде пойму реки Царица заволокло дымомСмотреть фотографии
09:15
В Волгоградской области курильщик заживо сгорел на пожареСмотреть фотографии
09:08
Волгоградский «Ротор» со второй попытки покупает люксовый автомобильСмотреть фотографии
08:59
В филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области внедряют медиативные подходы во внесудебном урегулировании конфликтов в системе здравоохраненияСмотреть фотографии
20:28
Волгоградец во Вьетнаме: «Местные сметают туалетную бумагу из-за коронавируса»Смотреть фотографииCмотреть видео
20:25
В Волгограде проверят клинику покойного врачаСмотреть фотографии
19:16
В Волгоградской области заблокировали запрещенную песню трэш-рок группыСмотреть фотографии
18:44
У собственников изымут земли под строительство третьей очереди моста через ВолгуСмотреть фотографии
17:56
«Ротор» на «Волгоград Арене» отметил весну в чемпионате ФНЛ ничьей с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
17:05
Фанаты волгоградского «Ротора» болеют против коронавирусаСмотреть фотографии
16:02
Бродячие собаки напали на ребенка в селе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:35
Губернатора Волгоградской области очаровали полицейские жеребцы Орловской породыСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 