Общество

В Волгограде массовая эвакуация в школе-тысячнике обернулась давкой: видео

Общество 26.09.2024 14:01
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26.09.2024 14:01


В Советском районе Волгограда при проведении плановой эвакуации в средней школе №55 произошла давка. Как сообщает V102.RU, один из детей запнулся и упал возле выхода у КПП, в связи с чем еще несколько школьников повалились следом за ним. Видеофрагмент с инцидентом гуляет  по местным телеграм-каналам и вызвал бурное обсуждение.



Выяснилось, что инцидент произошел накануне днем, 25 сентября, во время плановой тренировки по отработке эвакуации детей и сотрудников из здания школы-тысячника. Родителей возмутило, что для этого был использован узкий проход. 

В критической ситуации невозможно быстро выпустить такое количество детей через этот маленький турникет. Естественно, начнется давка, и последствия могут быть  куда пострашнее в случае ЧП, — пожаловалась одна из родительниц.

В свою очередь в мэрии на запрос информагентства поспешили успокоить родителей, пояснив, что ходе эвакуации были задействованы все 6 выходов из здания.  А ситуация с падением детей произошла уже после учений.

— В соответствии с планом эвакуации была обеспечена безопасность педагогов и учащихся – все они собрались на пришкольной территории, тренировочные мероприятия прошли в штатном режиме. По окончании тренировки педагоги начали отпускать детей по домам – сразу несколькими классами. При выходе с пришкольной территории через КПП один из 4-классников запнулся и упал. Сотрудники школы помогли ему подняться, никто из детей не пострадал, дополнительно рядом с КПП был открыт еще один выход. Несмотря на то, что данная ситуация произошла уже после окончания учений, она будет учтена при проведении других аналогичных мероприятий, — отметили в пресс-службе администрации города.

Видео: Волгоград №1 / t.me

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