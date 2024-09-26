



В Советском районе Волгограда при проведении плановой эвакуации в средней школе №55 произошла давка. Как сообщает V102.RU, один из детей запнулся и упал возле выхода у КПП, в связи с чем еще несколько школьников повалились следом за ним. Видеофрагмент с инцидентом гуляет по местным телеграм-каналам и вызвал бурное обсуждение.





Выяснилось, что инцидент произошел накануне днем, 25 сентября, во время плановой тренировки по отработке эвакуации детей и сотрудников из здания школы-тысячника. Родителей возмутило, что для этого был использован узкий проход.

— В критической ситуации невозможно быстро выпустить такое количество детей через этот маленький турникет. Естественно, начнется давка, и последствия могут быть куда пострашнее в случае ЧП, — пожаловалась одна из родительниц.

В свою очередь в мэрии на запрос информагентства поспешили успокоить родителей, пояснив, что ходе эвакуации были задействованы все 6 выходов из здания. А ситуация с падением детей произошла уже после учений.

— В соответствии с планом эвакуации была обеспечена безопасность педагогов и учащихся – все они собрались на пришкольной территории, тренировочные мероприятия прошли в штатном режиме. По окончании тренировки педагоги начали отпускать детей по домам – сразу несколькими классами. При выходе с пришкольной территории через КПП один из 4-классников запнулся и упал. Сотрудники школы помогли ему подняться, никто из детей не пострадал, дополнительно рядом с КПП был открыт еще один выход. Несмотря на то, что данная ситуация произошла уже после окончания учений, она будет учтена при проведении других аналогичных мероприятий, — отметили в пресс-службе администрации города.

Видео: Волгоград №1 / t.me