Общество

Школьников из Мариуполя приняли в кадеты на Мамаевом кургане

Общество 26.09.2024 15:16
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26.09.2024 15:16


Сегодня, 26 сентября,  на Мамаевом кургане состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты для учащихся вновь открытых кадетских классов волгоградских школ. Поздравить школьников с вступлением в кадетское братство пришли сотрудники силовых ведомств, представители органов власти и общественности, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.

Торжественную клятву с честью и достоинством носить почетное звание «кадет» дали 940 учащихся из 26 волгоградских школ. Вместе с ними клятву кадет принесли 48 учащихся средней школы № 28 городского округа Мариуполь Донецкой Народной Республики.

В настоящее время в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда действуют кадетские классы по 9 направлениям: МЧС, МВД, следственное, военно-морское, авиатехническое, ФСИН, пограничная служба, казачье, общевойсковое. Всего в текущем учебном году в 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда открыто 277 кадетских класса, в которых обучаются около 7 000 кадет. 

В связи с проведением мероприятия сегодня был частично ограничен доступ посетителей на Мамаев курган. Ограничения действовали с 9-30 до 11-30 ч.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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