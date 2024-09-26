Школьников из Мариуполя приняли в кадеты на Мамаевом кургане

Общество 26.09.2024 15:16
0
26.09.2024 15:16
Сегодня, 26 сентября, на Мамаевом кургане состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты для учащихся вновь открытых кадетских классов волгоградских школ. Поздравить школьников с вступлением в кадетское братство пришли сотрудники силовых ведомств, представители органов власти и общественности, рассказали V102.RU в администрации Волгограда.
Торжественную клятву с честью и достоинством носить почетное звание «кадет» дали 940 учащихся из 26 волгоградских школ. Вместе с ними клятву кадет принесли 48 учащихся средней школы № 28 городского округа Мариуполь Донецкой Народной Республики.
В настоящее время в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда действуют кадетские классы по 9 направлениям: МЧС, МВД, следственное, военно-морское, авиатехническое, ФСИН, пограничная служба, казачье, общевойсковое. Всего в текущем учебном году в 32 муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда открыто 277 кадетских класса, в которых обучаются около 7 000 кадет.
В связи с проведением мероприятия сегодня был частично ограничен доступ посетителей на Мамаев курган. Ограничения действовали с 9-30 до 11-30 ч.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Пенсионерка лишилась денег из-за долгов ее тезки из Волгограда26.09.2024 16:29
Общество 26.09.2024 16:29
Региональные центры «Мой бизнес» созданы для участников СВО26.09.2024 15:13
Общество 26.09.2024 15:13
В Волгограде массовая эвакуация в школе-тысячнике обернулась давкой: видео26.09.2024 14:01
Общество 26.09.2024 14:01
«Разве это не ЧС»? Под Волгоградом поселок Мирный третий месяц выживает без скважины26.09.2024 12:44
Общество 26.09.2024 12:44
В ВолГАУ открыли новую аудиторию на факультете перерабатывающих технологий и пищевых систем26.09.2024 11:53
Общество 26.09.2024 11:53
Для Волгограда собрали первый трехсекционный трамвай «Невский»26.09.2024 10:46
Общество 26.09.2024 10:46
Под Волгоградом спасатели приготовились к ледяному дождю26.09.2024 10:20
Общество 26.09.2024 10:20
Уют закрытых дворов и комфорт современного мегаполиса: открыты продажи в ЖК «Герои» с видом на Мамаев курган26.09.2024 10:13 Реклама
Общество 26.09.2024 10:13 Реклама
В Волгограде четвертый день ищут пропавшего дедушку26.09.2024 09:45
Общество 26.09.2024 09:45
В Волгограде в ходе учений пресекли завоз ядерного груза26.09.2024 08:39
Общество 26.09.2024 08:39
В Волгограде в посёлке Горный «Концессии» устраняют бурлящий посреди улицы поток25.09.2024 21:49
Общество 25.09.2024 21:49
Долг вместо славы: волгоградка попала в кредитную кабалу во время модельного кастинга25.09.2024 20:59
Общество 25.09.2024 20:59
Привлекательность Волгоградской области попытается повысить десант из блогеров и юмористов25.09.2024 18:53
Общество 25.09.2024 18:53
Волгоградская гордума одобрила новые правила использования электросамокатов25.09.2024 17:48
Общество 25.09.2024 17:48
В Волгограде восстановили 500 квадратных метров асфальта после ремонтных работ25.09.2024 13:50
Общество 25.09.2024 13:50