Политика

Избирком утвердил итоги выборов губернатора Волгоградской области

Политика 11.09.2024 10:56
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11.09.2024 10:56


Сегодня, 11 сентября, избирательная комиссия Волгоградской области на своем заседании официально утвердила итоги выборов губернатора и депутатов областной думы. Подписаны соответствующие протоколы, сообщает V102.RU.

- ИКВО приняла постановление «Об определении результатов выборов Губернатора Волгоградской области 08 сентября 2024 г.», в соответствии с которым выборы Губернатора Волгоградской области признаются состоявшимися, а результаты выборов – действительными. Губернатором Волгоградской области избран Бочаров Андрей Иванович. За него проголосовало 79,68% избирателей, принявших участие в голосовании, - сообщили в избиркоме.

Согласно итоговым данным, участие в голосовании 6-8 сентября приняли 1 094 698 избирателей. Явка составила 61,73%. 

- Впервые голосование на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы проходило в течение нескольких дней – 6, 7 и 8 сентября. Голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, в полном соответствии с законом. Избиратели Волгоградской области показали высокую активность, - отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин. 

Фото: ИКВО

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