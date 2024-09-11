Избирком утвердил итоги выборов губернатора Волгоградской области

Сегодня, 11 сентября, избирательная комиссия Волгоградской области на своем заседании официально утвердила итоги выборов губернатора и депутатов областной думы. Подписаны соответствующие протоколы, сообщает V102.RU.

- ИКВО приняла постановление «Об определении результатов выборов Губернатора Волгоградской области 08 сентября 2024 г.», в соответствии с которым выборы Губернатора Волгоградской области признаются состоявшимися, а результаты выборов – действительными. Губернатором Волгоградской области избран Бочаров Андрей Иванович. За него проголосовало 79,68% избирателей, принявших участие в голосовании, - сообщили в избиркоме.

Согласно итоговым данным, участие в голосовании 6-8 сентября приняли 1 094 698 избирателей. Явка составила 61,73%.

- Впервые голосование на выборах Губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной Думы проходило в течение нескольких дней – 6, 7 и 8 сентября. Голосование прошло в штатном режиме, без нарушений, в полном соответствии с законом. Избиратели Волгоградской области показали высокую активность, - отметил председатель ИКВО Виктор Черячукин.

Фото: ИКВО