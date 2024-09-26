



На станции Гмелинская в Старополтавском районе Волгоградской области на привокзальной площади установили вагон-памятник. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, на месте установленного мемориала 2 октября 1942 года во время фашистской бомбардировки погибли солдаты и мирное население.

В тот день на станции Гмелинской находилось несколько эшелонов с военной техникой, беженцами и солдатами. После бомбежки на площади образовалась огромная воронка, в которой позднее были похоронены все погибшие.

После окончания войны, на месте захоронения был установлен обелиск.

В 2015 году удалось установить имена 54 солдат и железнодорожников, погибших во время бомбардировки.

Фото: Приволжская железная дорога