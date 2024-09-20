В Иловле Волгоградской области депутаты избрали главу районной думы

Глава Сиротинского сельского поселения Надежда Воронкова возглавила районную думу в Иловле Волгоградской области. 20 сентября прошло первое заседание нового созыва, на котором депутаты сделали выбор в пользу Воронковой, сообщает V102.RU.
Как рассказали в администрации Иловлинского района, кандидатура Надежды Воронковой, возглавляющей сельское поселение с 2009 года, была поддержана большинством голосов.
– Надежда Жиксимбаевна – настоящий профессионал своего дела. За годы своей работы она завоевала большой авторитет не только среди населения, но и среди коллег, – сообщили чиновники. – Уверены, что работа Надежды Воронковой в качестве председателя думы пойдёт на благо Иловлинскому району.
Фото: Надежда Воронкова / ok.ru