Пенсионерка лишилась денег из-за долгов ее тезки из Волгограда

Общество 26.09.2024 16:29
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26.09.2024 16:29
В результате принятых прокуратурой мер пенсионерке возвращены денежные средства, ошибочно взысканные со счета по долгу тезки. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в сложную ситуацию попала 77-летняя жительница Волжского, которая пожаловалась на судебных приставов, взыскавших с нее 24 тысячи рублей в пользу электроснабжающей организации.
Выяснилось, что должницей оказалась не пенсионерка из Волжского, а 61-летняя волгоградка. В отношении нее и было открыто исполнительное производство. Однако приставы взыскали деньги не с должницы, а с ее тезки из Волжского.
При этом женщина обращалась с заявлением в Советский РОСП, указывая на произошедшую ошибку. Однако в ответе на ее обращение в удовлетворении требований было отказано.
По итогам проверки прокуратурой Советского района Волгограда судебные приставы получили представление об устранении выявленных нарушений законодательства об исполнительном производстве.
Наконец, после всех мытарств пенсионерке из Волжского все-таки вернули незаконно списанные деньги.
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