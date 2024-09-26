Общество

В ВолГАУ открыли новую аудиторию на факультете перерабатывающих технологий и пищевых систем

Общество 26.09.2024 11:53
0
26.09.2024 11:53

В рамках юбилейной недели, посвящённой 80-летию Волгоградского государственного аграрного университета, состоялось официальное открытие новой аудитории на факультете перерабатывающих технологий и пищевых систем. Этот проект был реализован в рамках партнёрства по профориентации между компанией «Виво» и ВолГАУ.

— Взаимодействие между бизнесом и образовательными учреждениями — это залог успешного развития профессиональных навыков студентов и их подготовки к будущей работе в отрасли, — отметила Наталья Федунишина, заместитель директора по подбору и обучению персонала ООО «Виво Маркет». — Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники ВолГАУ обладали необходимыми навыками и компетенциями для успешной работы в нашей компании и других предприятиях отрасли.

Аудитория, рассчитанная на 26 посадочных мест, полностью приведена в порядок и брендирована. В ней заменены полы, стены обшиты гипсокартоном и окрашены, отремонтирован потолок, установлено новое освещение. Завезена новая мебель — парты, стулья, установлена маркерная доска и телевизор на подставке.

Открытие аудитории стало важным событием для студентов и преподавателей факультета перерабатывающих технологий и пищевых систем, а также для всего университета.  Новая аудитория будет использоваться для проведения занятий, семинаров и других мероприятий, связанных с обучением и профессиональной ориентацией студентов.

— Мы благодарны нашим партнерам за их вклад в развитие нашего вуза и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и уверены, что вместе мы сможем внести значительный вклад в развитие аграрного сектора Волгоградской области, — прокомментировал декан факультета перерабатывающих технологий и пищевых систем Юрий Кузнецов.

Также в рамках юбилейной недели компания «Виво» приняла участие в презентации региональных гастрономических брендов «Сделано в Волгограде», которая проводилась на площадке 24 сентября.

Кроме того, главный технолог компании Юлия Макеева приняла участие в работе дискуссионной площадки «Развитие производства локальных продуктов как фактор активизации гастрономического туризма в Волгоградской области». Ее проводил член правления Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман.

Сотрудничество между ВолГАУ и компанией «Виво» является примером успешного партнерства между образовательными учреждениями и бизнесом. Оно способствует развитию профессиональных навыков студентов и их подготовке к будущей работе в отрасли.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226, erid: F7NfYUJCUneLuWziQeNs

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.09.2024 10:46
Общество 26.09.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2024 10:20
Общество 26.09.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2024 10:13 Реклама
Общество 26.09.2024 10:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.09.2024 09:45
Общество 26.09.2024 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.09.2024 08:39
Общество 26.09.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 21:49
Общество 25.09.2024 21:49
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 20:59
Общество 25.09.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 18:53
Общество 25.09.2024 18:53
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 17:48
Общество 25.09.2024 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 13:50
Общество 25.09.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 13:39
Общество 25.09.2024 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 13:27
Общество 25.09.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 12:00
Общество 25.09.2024 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 11:36
Общество 25.09.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.09.2024 10:50
Общество 25.09.2024 10:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:07
В Волгограде перекрыли нелегальную трубу после слива тонн краскиСмотреть фотографии
11:53
В ВолГАУ открыли новую аудиторию на факультете перерабатывающих технологий и пищевых системСмотреть фотографии
11:40
Баранина и огурцы возглавили топ самой подорожавшей еды в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:11
В Калачёвском районе скончался водитель улетевшего в кювет Mitsubishi LancerСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Для Волгограда собрали первый трехсекционный трамвай «Невский»Смотреть фотографии
10:35
Под Волгоградом Hyundai Solaris выехал на встречку и протаранил пункт выдачи OzonСмотреть фотографии
10:20
Под Волгоградом спасатели приготовились к ледяному дождюСмотреть фотографии
10:13
Уют закрытых дворов и комфорт современного мегаполиса: открыты продажи в ЖК «Герои» с видом на Мамаев курганСмотреть фотографии
09:57
Волгоградская область вошла в число лидеров ЮФО по количеству высокопроизводительных рабочих местСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде момент наезда иномарки на 10-летнюю школьницу попал на камерыСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
В Волгограде четвертый день ищут пропавшего дедушкуСмотреть фотографии
09:36
Цены на бензин в Волгоградской области снова не «усидели» на местеСмотреть фотографии
09:18
Двое подростков пострадали в массовой драке в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В Волгограде в ходе учений пресекли завоз ядерного грузаСмотреть фотографии
08:22
В Котово опровергли угрозу нападения на школыСмотреть фотографии
07:31
В Волжском камера видеонаблюдения засняла ДТП с велосипедистом на ул. МираСмотреть фотографии
06:33
Житель Волгоградской области заплатил 1,2 млн за 41 срубленный ясеньСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде в посёлке Горный «Концессии» устраняют бурлящий посреди улицы потокСмотреть фотографииCмотреть видео
20:59
Долг вместо славы: волгоградка попала в кредитную кабалу во время модельного кастингаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Ватерполисты «Спартака» начали новый сезон с победы над сборной БеларусиСмотреть фотографии
18:53
Привлекательность Волгоградской области попытается повысить десант из блогеров и юмористовСмотреть фотографии
17:48
Волгоградская гордума одобрила новые правила использования электросамокатовСмотреть фотографии
16:21
Сбитая мотоциклом жительница хутора под Волгоградом скончалась в больницеСмотреть фотографии
15:27
«Попробуем ещё ночью»: в Красноармейском районе Волгограда повторно проверят качество воздухаСмотреть фотографии
13:50
В Волгограде восстановили 500 квадратных метров асфальта после ремонтных работСмотреть фотографии
13:49
Мошенники под видом врачей развели двоих волгоградцев на деньгиСмотреть фотографии
13:39
Коллапса не будет: в Волгограде ликвидируемый перевозчик отдает свои маршруты МУП «МЭТ»Смотреть фотографии
13:39
В Волгограде следователи нашли инсценировавшего своё похищение предпринимателяСмотреть фотографии
13:27
Суд в Волгограде отправил гражданку Армении домойСмотреть фотографии
13:04
Денис Бояринцев объяснился за провал «Ротора» в Кубке РоссииСмотреть фотографии
 