В рамках юбилейной недели, посвящённой 80-летию Волгоградского государственного аграрного университета, состоялось официальное открытие новой аудитории на факультете перерабатывающих технологий и пищевых систем. Этот проект был реализован в рамках партнёрства по профориентации между компанией «Виво» и ВолГАУ.

— Взаимодействие между бизнесом и образовательными учреждениями — это залог успешного развития профессиональных навыков студентов и их подготовки к будущей работе в отрасли, — отметила Наталья Федунишина, заместитель директора по подбору и обучению персонала ООО «Виво Маркет». — Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники ВолГАУ обладали необходимыми навыками и компетенциями для успешной работы в нашей компании и других предприятиях отрасли.

Аудитория, рассчитанная на 26 посадочных мест, полностью приведена в порядок и брендирована. В ней заменены полы, стены обшиты гипсокартоном и окрашены, отремонтирован потолок, установлено новое освещение. Завезена новая мебель — парты, стулья, установлена маркерная доска и телевизор на подставке.

Открытие аудитории стало важным событием для студентов и преподавателей факультета перерабатывающих технологий и пищевых систем, а также для всего университета. Новая аудитория будет использоваться для проведения занятий, семинаров и других мероприятий, связанных с обучением и профессиональной ориентацией студентов.

— Мы благодарны нашим партнерам за их вклад в развитие нашего вуза и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и уверены, что вместе мы сможем внести значительный вклад в развитие аграрного сектора Волгоградской области, — прокомментировал декан факультета перерабатывающих технологий и пищевых систем Юрий Кузнецов.

Также в рамках юбилейной недели компания «Виво» приняла участие в презентации региональных гастрономических брендов «Сделано в Волгограде», которая проводилась на площадке 24 сентября.

Кроме того, главный технолог компании Юлия Макеева приняла участие в работе дискуссионной площадки «Развитие производства локальных продуктов как фактор активизации гастрономического туризма в Волгоградской области». Ее проводил член правления Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман.

Сотрудничество между ВолГАУ и компанией «Виво» является примером успешного партнерства между образовательными учреждениями и бизнесом. Оно способствует развитию профессиональных навыков студентов и их подготовке к будущей работе в отрасли.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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