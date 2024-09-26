



В Москве состоялось заседание глав налоговых администраций стран БРИКС, в ходе которого подписали соглашение об учреждении Форума налоговых служб. Как сообщает V102.RU, данный форум заменит ежегодные встречи экспертов и руководителей ведомств на регулярную деятельность рабочих групп по совершенствованию налогового администрирования.

Рассчитывается, что в рамках форума регулярную деятельность будут вести несколько рабочих групп в направлении «Люди, Данные и Технологии».

- В будущем работа Форума глав налоговых служб стран БРИКС должна быть погружена в вопросы актуальной международной повестки. Цель — быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер, - подчеркнул глава российской налоговой службы Даниил Егоров.





Участники заседания также обсудили создание постоянного секретариата налоговых администраций стран БРИКС.

- Год назад на встрече в Кейптауне мы обсуждали необходимость секретариата. Мы всегда поддерживали идею его формирования. Мы считаем, что для практической работы это исключительно важный момент. Россия цементирует работу по формированию ротационного секретариата - мы очень этому рады. Мы понимаем, что передача в следующем году ротационного председательства Бразилии дальше продвинет текущую ситуацию, - сообщил руководитель службы доходов Индии Санджай Малхотра.

Главы налоговых администраций также отметили успех инициативы ФНС России по выстраиванию проектного подхода в работе БРИКС. Впервые в истории налогового сотрудничества объединения были сформированы рабочие группы по ключевым направлениям налогового администрирования – модернизации НДС, использованию и получению данных, клиентоцентричному подходу и кадровым практикам.

Фото: ФНС России