До мая? В Волгограде закрыли на реконструкцию сквер у Вечного огня





26 сентября в Волгограде специалисты перекрыли ограждением проходы к скверу у Вечного огня. Как сообщает ИА «Высота 102», на время обновления зоны отдыха строители вынуждены были ограничить сюда доступ прохожих.

- Подрядная организация АО «Приволжтрансстрой» приступила к комплексу подготовительных работ, необходимых для разработки проекта и выполнения самих мероприятий по реконструкции и благоустройству территории, расположенной между пр. им. В.И. Ленина и пл. Павших Борцов. В первую очередь подрядчик устанавливает временное ограждение на указанной территории для обеспечения безопасности пешеходов, — рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.





Власти отмечают, что ограждение территории позволит приступить к демонтажу тротуарной плитки, после чего специалисты смогут начать изготовление проектной документации. Почему работы будут производиться именно в такой последовательности — не уточняется.

При этом уже сейчас известно, что заказанный документ будет учитывать необходимость озеленения сквера. Для этого здесь должна быть предусмотрена высадка деревцев и кустарников. Естественно, не оставят строители в раскуроченном виде и тротуары — здесь должна появиться «безопасная брусчатка».

Напомним, как ранее сообщала редакция ИА «Высота 102», согласно проектно-сметной документации зелёная зона сквера должна пополниться 3,5 тыс. новыми деревьями и кустарниками. На эти цели из бюджета выделено 413,2 млн рублей. Контракт на благоустройство территории заключен с компанией АО «Приволжтрансстрой».

Эта же организация выиграла подряд на реставрацию мемориала братской могилы защитников Красного Царицына и воинов 62-й и 64-й армий, погибших при обороне Сталинграда. На эти цели из бюджета выделено ещё 80 млн рублей.

Отметим, сроки ограничения доступа посетителей в сквер администрацией не уточняются, однако согласно подписанным контрактам и благоустройство, и реставрация должны завершиться в 2025 году перед майскими праздниками. Работы приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.