Под Волгоградом силовики обезвредили террористов в ходе учений: фото





26 сентября в Волгоградской области прошли антитеррористические учения. Как сообщает ИА «Высота 102», в отработке действий по обезвреживанию вооружённой группировки были задействованы личный состав спецподразделений, а также бронетехника.









- В учении принимали участие подразделения из состава сил и средств оперативного штаба Волгоградской области и оперативных групп в муниципальных образованиях «Чернышковский район». Задачи учений решены в полном объеме, цели достигнуты, - подчёркивается в сообщении оперативного штаба Волгоградской области.









Отметим, тренировка прошла согласно плану учений, утверждённому председателем НАК.









Фото: оперштаб Волгоградской области