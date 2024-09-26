Баранина и огурцы возглавили топ самой подорожавшей еды в Волгограде

Экономика 26.09.2024 11:40
0
26.09.2024 11:40
Рост цен на некоторые продукты питания зафиксирован в Волгоградской области по итогам очередного мониторинга Волгоградстата. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованные сегодня, 26 сентября, данные статистического ведомства, в тройку самых подорожавших продуктов вошли баранина, огурцы и яйца. В частности, стоимость огурцов выросла за неделю на 2,42% - до 92,73 рублей за кг. Баранина стала стоить дороже на 2,29% и возглавила топ самых дорогих видов мяса – 713,91 рубль за килограмм. На третьем месте по темпам роста стоимости расположились яйца. За неделю они подорожали на 2% (91,53 рубля за десяток).
Также в регионе продолжает дорожать молоко – в среднем на 1,5% как пастеризованное, так и стерилизованное. А вот стоимость сливочного масла после предупреждения ФАС, предупредившего производителей об усилении контроля за ценами, осталась практически на прежнем уровне – 838 рубля за килограмм.
Есть и некоторые продукты, цена на которые снизилась. Например, сахар стал дешевле на 2,4% (70,40 рублей за кг). Самое время покупать и капусту – она стала стоить меньше почти на 9% (37,21 рубля за кг). Также подешевели и другие овощи.
Волгоградская область вошла в число лидеров ЮФО по количеству высокопроизводительных рабочих мест26.09.2024 09:57
Экономика 26.09.2024 09:57
Цены на бензин в Волгоградской области снова не «усидели» на месте26.09.2024 09:36
Экономика 26.09.2024 09:36
Волгоградцам назвали топ профессий будущего25.09.2024 06:47
Экономика 25.09.2024 06:47
«Каустик» вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса по охране труда20.09.2024 15:31
Экономика 20.09.2024 15:31
Железнодорожники затормозили инфляцию в Волгоградской области20.09.2024 06:25
Экономика 20.09.2024 06:25
ФАС не указ: цены на масло и хлеб снова выросли в Волгоградской области19.09.2024 11:48
Экономика 19.09.2024 11:48
Такого не было: АИ-98 в Волгоградской области за неделю подорожал почти на 2,5 рубля19.09.2024 08:31
Экономика 19.09.2024 08:31
Минэкономразвития: рост цен на яйца и курятину ускорился в России18.09.2024 20:40
Экономика 18.09.2024 20:40
Сады Придонья стали выпускать соломку18.09.2024 15:28 Реклама
Экономика 18.09.2024 15:28 Реклама
На «Красном Октябре» отметили 50-летие электросталеплавильного цеха № 318.09.2024 13:35 Реклама
Экономика 18.09.2024 13:35 Реклама
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредитных карт с кешбэком17.09.2024 16:36 Реклама
Экономика 17.09.2024 16:36 Реклама
Эксперты зафиксировали снижение размера платы за ЖКХ в Волгоградской области16.09.2024 15:51
Экономика 16.09.2024 15:51
Дыры не будет: в Волжском коммерческие банки помогут подлатать бюджет16.09.2024 10:06
Экономика 16.09.2024 10:06
Долги 556 клиентов кооператива-банкрота выставили на торги в Волгограде15.09.2024 16:56
Экономика 15.09.2024 16:56
Эксперт: рынок первички может обрушиться в ближайшие месяцы13.09.2024 15:26
Экономика 13.09.2024 15:26