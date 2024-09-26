Для Волгограда собрали первый трехсекционный трамвай «Невский»





В ООО «ПК Транспортные системы» собрали первый трехсекционный трамвай модели «Невский» для Волгограда. Как сообщили V102.RU в администрации города, вагон уже проходит проверку работы всех систем перед отправкой в регион.

Так, новая техника уже успешно прошла тестирование на герметичность в дождевальной камере на «Невском заводе электрического транспорта». После чего трамвай ждет обкатка, а потом он отправится на специальном трале в Волгоград. До конца года должно поступить 12 таких трамваев.





Напомним, контракты на поставку для Волгограда нового подвижного состава в количестве 62 единиц заключило АО «ЭлектроТранспортПлюс». Среди этого количества - 12 трехсекционных трамваев модели «Невский» и 50 односекционных модели «Львенок». 26 вагонов будут использоваться на линии скоростного трамвая, а еще 24 – на других маршрутах. В настоящее время 10 трамваев уже заменили старый подвижной состав на маршруте №2.





Фото: «ПК Транспортные системы»