Общество

«Разве это не ЧС»? Под Волгоградом поселок Мирный третий месяц выживает без скважины

Общество 26.09.2024 12:44
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26.09.2024 12:44


В Жирновском районе Волгоградской области жители посёлка Мирный Александровского сельского поселения третий месяц остаются без полноценного централизованного водоснабжения. Ещё в начале лета вышла из строя местная скважина, однако полностью устранить аварию коммунальщики не могут уже третий месяц. Сейчас власти организовали водоснабжение посёлка по временной схеме, однако местные жители сетуют на нехватку воды.



- После наших многочисленных жалоб, публикаций в СМИ власти всё же зашевелились. Ближе к концу июля проложили времянку — запитали наш поселковый водопровод по пожарным гидрантам от скважины в Александровке. Напор, конечно, не ахти. Лично мне пришлось докупить подкачивающий насос. Но всё лучше, чем ничего. Но не у всех в посёлке есть возможность приобрести оборудование, у нас ведь по большому счёту одни пенсионеры здесь и остались жить. А давления нет из-за текущих гидрантов. При этом потеря ресурса идёт колоссальная. У нас там целое болото образовалось, — рассказала местная жительница Ольга Андреева.


Но если с топью местные ещё могут смириться, то водоснабжение населённого пункта в осенне-зимний период вызывает у сельчан большие вопросы.

- Гидранты проложены по поверхности. Район у нас расположен в северной части региона, и по прогнозу синоптиков заморозки придут к нам уже ближайшими ночами. Первые звоночки сегодня мы уже ощутили — в ночь на 25 сентября у многих прихватило цветы. А что будет, когда гидранты перемёрзнут? Мы опять, как летом, останемся без воды. Но это не город, у нас сельская местность. Мы выживаем по сути за счёт скотины да огородов. Да и пить что-то нужно, — добавила женщина.


Частных колодцев и скважин в населённом пункте ни у кого нет. Всё дело в том, что водоносный слой здесь пролегает на глубине более 70 метров. Забуриться на такую глубину — удовольствие не из дешёвых и уж точно не по карману сельским пенсионерам. Именно поэтому ещё в советское время властями было принято решение о строительстве централизованных сетей водоснабжения.

Решить коммунальную проблему в посёлке могла бы новая скважина. Последняя, к слову, пробурена властями ещё летом, но ввести её в строй у специалистов почему-то пока не выходит.

- Ещё в конце августа кормили нас обещаниями. Говорили, что скважина готова и идёт промывка. В итоге прошёл ещё один месяц, а результата никакого нет. В чём проблема — нам никто не говорит. Вообще в посёлке информации никакой нет. В итоге знаем, что рядом со скважиной всё разрыто. Работы никакие не ведутся. Сети находятся в обслуживании МУП «Контакт». Наши звонили туда буквально вчера — говорят, у них нет людей. Нужно райцентр к зиме готовить, а заниматься скважиной в нашем посёлке элементарно некому, — сетует Ольга Андреева.

Редакция обратилась к районным властям с просьбой прокомментировать затянувшийся на многие месяцы ремонт поселкового водопровода.

- Действительно работы несколько затянулись, но, насколько я знаю, сейчас всё уже вышло на финишную прямую. Там осталось установить оборудование, отвечающее за регулирование подачи воды и, я надеюсь, проблема посёлка будет закрыта, - рассказал врио главы района Пётр Мармура.

Столь длительный срок восстановления полноценной работы поселкового водопровода власти связывают со сложностью производимых работ, а также технологическими особенностями. Так, после завершения бурения новой скважины её необходимо было промыть, что собственно и заняло у специалистов существенное количество времени.

- Я понимаю, что сельчанам хотелось бы побыстрей решить этот вопрос. Поверьте, для нас эта проблема также находится в приоритете, и мы делаем всё возможное, чтобы ускорить процесс. При этом, важно отметить что водоснабжение посёлка пусть и по временной схеме, но осуществляется всё это время в полном объёме, - добавил врио главы.

При этом к опасениям местных жителей из-за грядущих морозов, руководитель относится скептически.

- Вы понимаете, вода в гидранте не стоит. Даже ночью, пусть в меньшем объёме, но идёт циркуляция. Её будет достаточно чтобы не дать коммуникациям промёрзнуть при незначительных кратковременных заморозках. Но опять же, повторюсь, на следующей неделе мы рассчитываем завершить ремонтные работы, - подчеркнул Пётр Мармура.

Пока в администрации обещают довести ремонтные работы до логического завершения, люди, опасаясь грядущих холодов, уже обратились за помощью в прокуратуру Волгоградской области.

- 20 сентября к нам приезжал первый заместитель прокурора Волгоградской области. Ходила к нему на приём, передала письменное обращение и рассказала о ситуации. Ждём результатов, — подчеркнула Ольга Андреева.

Напомним, проблемы с подачей питьевой воды в посёлок Мирный Александровского сельского поселения начались весной 2024 года. Сначала в местной скважине снизилась отдача воды, а после и вовсе использование источника стало невозможным.

Фото и видео: Ольга Андреева

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