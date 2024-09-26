Уют закрытых дворов и комфорт современного мегаполиса: открыты продажи в ЖК «Герои» с видом на Мамаев курган





Романтика волгоградской архитектуры середины ХХ века всё ещё жива – её воплощает новый ЖК «Герои» , который строится в Дзержинском районе. В этом комплексе соединятся классический дизайн, малоэтажная застройка, а также потрясающий вид на Мамаев курган, который открывается с территории жилого комплекса. Красота пейзажа – это только одна сторона медали.

Тихая гавань в центре мегаполиса

ЖК «Герои» – это сочетание уюта старых дворов, где жители знают друг друга в лицо, и комфорта современного города. На данный момент для покупки доступны квартиры в одиннадцати домах, в семи из них открыты продажи совсем недавно. На этапе котлована цены на квартиры ниже – в том числе благодаря скидкам от застройщика.

Комплексная застройка – это не только жилые дома, но и развитая инфраструктура. На первых этажах отдельных домов появятся коммерческие помещения. Утром жители ЖК «Герои» будут иметь возможность выпить кофе в любимой кофейне, вечером – купить свежую выпечку в пекарне, а в выходной день – сходить в парикмахерскую. И все это – не покидая пределы ЖК.

На территории комплекса появятся детские площадки, места для занятий спортом и зоны отдыха для жителей. В нескольких шагах от ЖК город планирует разбить два больших парка, где можно прогуляться с ребенком, размяться после работы или провести уикенд с семьей или друзьями.

Кроме того, рядом с ЖК «Герои» планируется возведение новой дорожной развязки: весной 2024 года началось строительство дороги от ул. Хорошева до ул. Расула Гамзатова, включая примыкающие участки ул. 8-й Воздушной Армии и ул. Покрышкина. Объект возводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы завершатся в конце года. Для удобства волгоградцев предусмотрены остановочные площадки для общественного транспорта, дополнительные тротуары и др. Также планируется строительство проезда от ул. Хорошева до ТЦ «Цитрус» – отрезок соединит два участка по ул. 8-й Воздушной армии.

Первый дом для молодой семьи

ЖК «Герои» – это прекрасный вариант для молодых семей, которые ищут свое собственное жилье. Родители могут быть спокойны за детей, ведь они будут гулять в современном дворе без машин . В шаговой доступности расположены общеобразовательные и дошкольные учреждения: лицей №8 «Олимпия» и №9, гимназия №11, детский сад №31. Кроме того, здесь же находится Спортивная школа по зимним видам спорта, Спортивная школа по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также проектом планировки предусмотрено возведение дополнительных образовательных учреждений, которые будут включены в программы развития социальной инфраструктуры.





На страже здоровья жильцов

Одно из преимуществ ЖК «Герои», о котором мало кто задумывается при поиске квартиры, это близость медицинских учреждений. Прямо через дорогу от микрорайона находится Микрохирургия глаза, а также «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», самая крупная в Волгоградской области многопрофильная больница скорой медпомощи.

Всегда быть в центре событий

Невозможно представить полноценную жизнь без досуга. ЖК «Герои» будет расположен достаточно близко до мест отдыха как в Дзержинском, так и в Центральном и Краснооктябрьском районах.

Поездка на машине до Аллеи героев займёт 19 минут, до «Царицынской оперы» – 11 минут. А до ТРК «Парк Хаус» можно дойти пешком за полчаса. При этом дорога до общественного транспорта займет всего 5 минут. Здесь останавливаются троллейбус №15а, маршрутное такси №159 и автобус №77, который едет до Красноармейского района.

Всего в 20 минутах пешком (7 минут на машине) от ЖК «Герои» находится одно из самых популярных мест в Волгограде – ТРК «Мармелад». Этот торгово-развлекательный комплекс знаменит своим современным кинотеатром, разнообразными фудкортами и магазинами с одеждой на любой вкус.

В центральном зале ТРК часто проводятся бесплатные мероприятия и концерты, а зимой здесь устанавливают огромную ёлку, которая становится центром притяжения людей всех возрастов. В «Мармеладе» каждый член семьи найдёт занятие по душе: школьники встретятся с друзьями в кафе, малыши весело проведут время на сцене, а родители выберут себе из большого ассортимента домашний кинотеатр или познакомятся с книжными новинками.

Секрет популярности комплексной застройки

Одно из главных преимуществ ЖК «Герои» – это дом с развитой инфраструктурой, необходимой для комфортной и счастливой жизни. Застройщику этого удалось достичь с помощью отлично подобранного расположения и грамотным подходом к проектированию.

Притягательность комплекса легко объяснима : микрорайон напоминает закрытые дворы малоэтажной застройки из центра Волгограда, но не отказывает своим жильцам в удобствах современного мегаполиса.

ЖК «Герои». Проектная декларация – на сайте Наш.дом.рф.

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