Уют закрытых дворов и комфорт современного мегаполиса: открыты продажи в ЖК «Герои» с видом на Мамаев курган
Общество 26.09.2024 10:13 Реклама
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26.09.2024 10:13 Реклама
Романтика волгоградской архитектуры середины ХХ века всё ещё жива – её воплощает новый ЖК «Герои», который строится в Дзержинском районе. В этом комплексе соединятся классический дизайн, малоэтажная застройка, а также потрясающий вид на Мамаев курган, который открывается с территории жилого комплекса. Красота пейзажа – это только одна сторона медали.
Тихая гавань в центре мегаполиса
ЖК «Герои» – это сочетание уюта старых дворов, где жители знают друг друга в лицо, и комфорта современного города. На данный момент для покупки доступны квартиры в одиннадцати домах, в семи из них открыты продажи совсем недавно. На этапе котлована цены на квартиры ниже – в том числе благодаря скидкам от застройщика.
Комплексная застройка – это не только жилые дома, но и развитая инфраструктура. На первых этажах отдельных домов появятся коммерческие помещения. Утром жители ЖК «Герои» будут иметь возможность выпить кофе в любимой кофейне, вечером – купить свежую выпечку в пекарне, а в выходной день – сходить в парикмахерскую. И все это – не покидая пределы ЖК.
На территории комплекса появятся детские площадки, места для занятий спортом и зоны отдыха для жителей. В нескольких шагах от ЖК город планирует разбить два больших парка, где можно прогуляться с ребенком, размяться после работы или провести уикенд с семьей или друзьями.
Кроме того, рядом с ЖК «Герои» планируется возведение новой дорожной развязки: весной 2024 года началось строительство дороги от ул. Хорошева до ул. Расула Гамзатова, включая примыкающие участки ул. 8-й Воздушной Армии и ул. Покрышкина. Объект возводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Работы завершатся в конце года. Для удобства волгоградцев предусмотрены остановочные площадки для общественного транспорта, дополнительные тротуары и др. Также планируется строительство проезда от ул. Хорошева до ТЦ «Цитрус» – отрезок соединит два участка по ул. 8-й Воздушной армии.
Первый дом для молодой семьи
ЖК «Герои» – это прекрасный вариант для молодых семей, которые ищут свое собственное жилье. Родители могут быть спокойны за детей, ведь они будут гулять в современном дворе без машин. В шаговой доступности расположены общеобразовательные и дошкольные учреждения: лицей №8 «Олимпия» и №9, гимназия №11, детский сад №31. Кроме того, здесь же находится Спортивная школа по зимним видам спорта, Спортивная школа по водным видам спорта «Спартак-Волгоград» и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также проектом планировки предусмотрено возведение дополнительных образовательных учреждений, которые будут включены в программы развития социальной инфраструктуры.
На страже здоровья жильцов
Одно из преимуществ ЖК «Герои», о котором мало кто задумывается при поиске квартиры, это близость медицинских учреждений. Прямо через дорогу от микрорайона находится Микрохирургия глаза, а также «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25», самая крупная в Волгоградской области многопрофильная больница скорой медпомощи.
Всегда быть в центре событий
Невозможно представить полноценную жизнь без досуга. ЖК «Герои» будет расположен достаточно близко до мест отдыха как в Дзержинском, так и в Центральном и Краснооктябрьском районах.
Поездка на машине до Аллеи героев займёт 19 минут, до «Царицынской оперы» – 11 минут. А до ТРК «Парк Хаус» можно дойти пешком за полчаса. При этом дорога до общественного транспорта займет всего 5 минут. Здесь останавливаются троллейбус №15а, маршрутное такси №159 и автобус №77, который едет до Красноармейского района.
Всего в 20 минутах пешком (7 минут на машине) от ЖК «Герои» находится одно из самых популярных мест в Волгограде – ТРК «Мармелад». Этот торгово-развлекательный комплекс знаменит своим современным кинотеатром, разнообразными фудкортами и магазинами с одеждой на любой вкус.
В центральном зале ТРК часто проводятся бесплатные мероприятия и концерты, а зимой здесь устанавливают огромную ёлку, которая становится центром притяжения людей всех возрастов. В «Мармеладе» каждый член семьи найдёт занятие по душе: школьники встретятся с друзьями в кафе, малыши весело проведут время на сцене, а родители выберут себе из большого ассортимента домашний кинотеатр или познакомятся с книжными новинками.
Секрет популярности комплексной застройки
Одно из главных преимуществ ЖК «Герои» – это дом с развитой инфраструктурой, необходимой для комфортной и счастливой жизни. Застройщику этого удалось достичь с помощью отлично подобранного расположения и грамотным подходом к проектированию.
Притягательность комплекса легко объяснима: микрорайон напоминает закрытые дворы малоэтажной застройки из центра Волгограда, но не отказывает своим жильцам в удобствах современного мегаполиса.
ЖК «Герои». Проектная декларация – на сайте Наш.дом.рф.
Телефон: +7 (844) 220-58-04
Адрес: г. Волгоград, ул. Советская, 28, Цоколь 1
Время работы: пн – пт с 8:00 до 20:00
Реклама. Застройщик: ООО «МЕТРЫ» СЗ», geroi34.ru
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