Региональные центры «Мой бизнес» созданы для участников СВО

Сегодня действует целый набор инструментов по интеграции участников СВО в экономические процессы в условиях гражданской жизни. Установлены льготы для компаний, которые трудоустраивают ветеранов спецоперации. На участников СВО также была расширена программа социального контракта. Инфраструктура центров «Мой бизнес» тоже запускает программы, которые помогают ветеранам СВО начать свой путь в бизнесе.

Например, в Кировской области в первом чтении одобрен закон о помощи ветеранам специальной военной операции в открытии собственного бизнеса. В России это первая подобная инициатива. Для этого в регионе предлагается ввести льготную минимальную ставку по УСН на два года с момента регистрации ИП.

В разных регионах России принимают дополнительные меры, чтобы помочь участникам СВО открыть свое дело.