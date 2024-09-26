Региональные центры «Мой бизнес» созданы для участников СВО

Общество 26.09.2024 15:13
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26.09.2024 15:13
Ветераны СВО, желающие начать свое дело, могут обратиться в региональные центры «Мой бизнес». Кроме стандартного комплекса инструментов, для них запускают специальные программы, сообщает V102.RU со ссылкой на ТАСС.
Сегодня действует целый набор инструментов по интеграции участников СВО в экономические процессы в условиях гражданской жизни. Установлены льготы для компаний, которые трудоустраивают ветеранов спецоперации. На участников СВО также была расширена программа социального контракта. Инфраструктура центров «Мой бизнес» тоже запускает программы, которые помогают ветеранам СВО начать свой путь в бизнесе.
В разных регионах России принимают дополнительные меры, чтобы помочь участникам СВО открыть свое дело. Например, в Кировской области в первом чтении одобрен закон о помощи ветеранам специальной военной операции в открытии собственного бизнеса. В России это первая подобная инициатива. Для этого в регионе предлагается ввести льготную минимальную ставку по УСН на два года с момента регистрации ИП.
Также ветераны могут получить полный пакет бесплатной информационной и консультационной поддержки. Юристы посоветуют, какую форму выбрать для ведения предпринимательства, финансовый эксперт поможет составить бизнес-план.
В Перми для участников СВО и членов их семей запущена обучающая программа «СВОе дело», включающая разные спектры помощи – начиная от психологической и заканчивая разработкой индивидуальной дорожной карты.
В Саратовской области для этой категории населения проводятся тренинги от предпринимателей, лекции от банка РФ по вопросу финансовой безопасности и т.д.
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