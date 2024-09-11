



11 сентября в Волгограде на площадке общественной палаты Волгоградской области прошло итоговое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами. Как сообщает ИА «Высота 102», общественники, политологи и представители партий обсудили итоги выборов.

Новая политическая реальность

Говоря о результатах выборов, все участники мероприятия были схожи в оценках, отмечая, что рекордная явка и отсутствие серьёзных нарушений говорят о новом политическом тренде.

- Выборы состоялись. Состоялись и для Волгоградской области, и для нашей страны в целом очень успешно. Особого внимания заслуживает явка жителей нашего региона. Как правило, люди реагируют высокой активностью на интригу, но в случае с выборами губернатора и депутатов, реакция граждан вызвали конкретные успехи и дела. Люди пришли на избирательные участки и показали своё отношение к тому, что делалось в областном центре и в регионе в течении минувших лет, - рассказал заместитель председателя общественной палаты Волгоградской области Лев Алфёров.

В свою очередь политолог Андрей Серенко обратил внимание на то, что эти выборы побили сразу несколько рекордов.

- У Андрея Бочарова замечательный результат. При явке 61,7%, сразу 79,6% избирателей поддержали действующего губернатора. Это, безусловно, очень серьёзный показатель доверия. Конечно, необходимо свериться, уточнить определённые нюансы, но, по моей оценке, результат этих выборов высший и по явке, и по абсолютному количеству голосов, отданных за кандидата на должность губернатора. За всю современную историю региона с 1996 года, ничего подобного не было, - подчеркнул эксперт.

Также в качестве новых трендов минувшей выборной компании специалисты выделили возрождение семейного голосования и повышение интереса к выборному процессу у молодёжи.

Даешь ИИ в депутаты?

В 2024 году выборы губернатора и депутатов в областную думу ознаменовались первыми попытками внедрения в процесс контроля за прозрачностью выборов искусственного интеллекта. Специально для этой цели ВолГУ предоставил общественным наблюдателям разработанную университетом модель генеративного искусственного интеллекта «Маша». Положа руку на сердце, на этот раз «Маша» по большей степени украшала выборный процесс, очаровывая волонтёров своими ответами и умозаключениями. Одно, прогресс в этой сфере для всех очевиден, и, учитывая динамику развития генеративных моделей, у эксперта встал закономерный вопрос, а не станем ли мы в следующем электоральном цикле свидетелями избрания «Маши» или её условной внучки в региональный парламент.

Данная тема вызвала много эмоций у собравшихся, однако в итоге политологи сошлись на мнении, что для этого нет ни законодательной основы, ни предпосылок. Ведь нести нелёгкое бремя моральной и вполне себе физически ощутимой ответственности перед избирателями может только реально существующий человек. Однако глубокое проникновение ИИ в предвыборные компании – как на стадии подготовки агитационных материалов, так и реализации политтехнологий – вполне себе реалистичный сценарий.

Партий много, а региональный лидер – один

Отдельно политологи отметили и то, что результат губернатора Андрея Бочарова, чья принадлежность к партии ЕР ни для кого не является секретом, получил большую поддержку, нежели кандидаты в региональные депутаты от этой самой политической силы.

Разница составила ощутимые 27%, что, по мнению экспертов, говорит о признании результатов работы главы региона и со стороны электората других партий.

Запрос на справедливость

Важный момент в своём выступлении отметил лидер регионального крыла партии СРЗП Дмитрий Калашников. Он обратил внимание на изменения, с которыми может столкнуться Россия уже в ближайшее время.

- Говоря о минувшей выборной компании, результатах, как мне кажется, некорректно было бы обойти вниманием влияние СВО. Это серьёзный вызов для нашей страны, и все ответственные политические силы прекрасно отдают себе отчёт, что сейчас не время для политических дрязг и разборок, что во многом и задало тональность этим выборам. Но всё рано или поздно заканчивается. Уверен, неизбежно закончится нашей победой и СВО. Когда это произойдёт, к нам вернуться герои-защитники, которые проливали кровь ради нашей страны. Естественно, что, пройдя через все испытания, у этих людей будут более высокие запросы к справедливости. Для нас очень важно сейчас не поддаваться упоению результатами, а все вместе работать как над решением проблем, так и над тем, чтобы в перспективе реально вовлечь участников спецоперации в политические процессы, - отметил политик.

Столица демократии?

По информации общественников, Волгоградская областная дума стала в 2024 году единственным региональным парламентом, куда прошли представители шести партий.

Как ранее сегодня сообщал избирком, по результатам голосования «Единая Россия» получила 52,44% голосов, КПРФ – 16,44%, ЛДПР – 12,99%, «Справедливая Россия – За правду» – 5,50%, «Новые люди» – 5,17% и «Партия пенсионеров» – 5,12%.

Одним из парадоксов выборной компании стало то, что все партии в один голос заявили о том, что довольны своим результатом и на губернаторских, и на депутатских выборах. Более того, за счёт рекордной явки все политические силы отметили рост поддержки населения относительно количества голосов отдавших за них в 2019 году. Более того, «Партия пенсионеров» подремонтировала выдающий в России результат – Волгоградская область стала единственным субъектом РФ, где её сторонники смогли пройти в региональный парламент.

- Это очень важная веха этого электорального цикла. Представители всех партий единодушно заявили, что довольны результатами. И ведь никто не солгал. Все чётко выполнили свои планы, сделали всё намеченное и подошли к своим объективно заслуженным результатам. Не было никаких угроз и интриг. Все честно прошли этот путь и получили достойную оценку от избирателей, - подытожил Лев Алфёров.