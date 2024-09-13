Политика

Сергей Кириенко в рамках визита в Волгоград посетил Мамаев курган

Политика 13.09.2024 22:01
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13.09.2024 22:01


Первый заместитель руководителя администрации Президента России прибыл в Волгоград 13 сентября. Как сообщает V102.RU, в ходе визита в регион вечером Сергей Кириенко посетил Мамаев курган.

По информации администрации региона, на Главной высоте России Кириенко в сопровождении губернатора Волгоградской области возложил цветы и почтил память защитников Сталинграда – в Зале Воинской славы и на могиле Маршала Советского Союза Василия Чуйкова. 


– Также Сергей Кириенко оставил запись в книге Почетных гостей историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы»: «Вечная память великим Героям, отстоявшим родную землю в годы Великой Отечественной войны! Огромное спасибо тем, кто бережно хранит память и великое наследие для новых поколений героев», – сообщили в администрации  Волгоградской области. 

Отметим, что сегодня, 13 сентября, в Волгограде Сергей Кириенко также посетил музейный комплекс под открытым небом «Бронекатер БК-31», расположенный на набережной реки Волги. 


Напомним, за последние годы Волгоградская область утвердилась в статусе центра патриотического воспитания. Сохранение исторической правды и памяти обозначены руководством региона  в числе ключевых задач, которые решаются вместе с жителями – в том числе, ветеранами и молодежью. 

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