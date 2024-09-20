Политика

Названа дата первого заседания нового состава Волгоградской облдумы

Политика 20.09.2024 12:43
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20.09.2024 12:43


Сегодня, 20 сентября, стала известна дата первого заседания нового состава Волгоградской областной думы, передает V102.RU. Вновь избранных народных избранников избирательная комиссия Волгоградской области, согласно Уставу региона, собирает на первое заседание через неделю.

- Волгоградская областная Дума нового созыва проведет первое заседание 1 октября 2024 г. в 10 часов, - сообщила ИКВО. 

Напомним, что накануне в Волгоградской области состоялась регистрация депутатов VII созыва регионального собрания. Новоиспеченным депутатам вручили удостоверения.

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