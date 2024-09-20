Названа дата первого заседания нового состава Волгоградской облдумы

Сегодня, 20 сентября, стала известна дата первого заседания нового состава Волгоградской областной думы, передает V102.RU. Вновь избранных народных избранников избирательная комиссия Волгоградской области, согласно Уставу региона, собирает на первое заседание через неделю.
- Волгоградская областная Дума нового созыва проведет первое заседание 1 октября 2024 г. в 10 часов, - сообщила ИКВО.
Напомним, что накануне в Волгоградской области состоялась регистрация депутатов VII созыва регионального собрания. Новоиспеченным депутатам вручили удостоверения.