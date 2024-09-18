



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вечером 18 сентября принимает участие в совещании президента России Владимира Путина с избранными по итогам выборов 6 – 8 сентября главами регионов РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие проходит в режиме видеоконференцсвязи.

– Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет особое значение, при высокой, причём самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования, явке. Наши граждане знают, понимают, насколько это важно – участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня, – отметил в начале совещания Владимир Путин.

– Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живём, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплочённо, защищать интересы людей – каждый на своём месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей, – продолжил президент России.

Глава государства обозначил перед губернаторами ключевые направления работы. В их числе: поддержка участников СВО, работа на благо граждан, выразивших доверие губернаторам:

– Важно поддерживать успешные предпринимательские, в том числе высокотехнологичные инициативы, там, где это необходимо, помогать их масштабированию, обмену лучшими практиками с другими регионами, создавать возможности для открытия новых и модернизации действующих производств, в целом содействовать раскрытию научно-технологического, а значит, и кадрового потенциала регионов. Как уже говорил, задача нашей экономики – стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат, обладать необходимыми современными решениями для укрепления нашего суверенитета. И конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев, тех людей, которые не жалея себя борются за Россию в ходе специальной военной операции.

– Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с выборами, с результатами выборов. Если есть необходимость и желание что-то обсудить – прошу вас. Если ничего текущего важного нет, то мы в обычной, текущей работе с вами обязательно увидимся, поговорим по всем интересующим вас проблемам. Тем не менее, можно воспользоваться и сегодняшней ситуацией, что-то обсудить, повторю, если есть такая необходимость, – завершил вступительное слово Владимир Путин.

Далее президент передал слово губернаторам. В настоящее время совещание продолжается.