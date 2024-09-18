Политика

Бочаров принимает участие в совещании Путина с избранными губернаторами

Политика 18.09.2024 18:55
0
18.09.2024 18:55


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вечером 18 сентября принимает участие в совещании президента России Владимира Путина с избранными по итогам выборов 6 – 8 сентября главами регионов РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие проходит в режиме видеоконференцсвязи. 

Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет особое значение, при высокой, причём самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования, явке. Наши граждане знают, понимают, насколько это важно – участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня, – отметил в начале совещания Владимир Путин.

– Вы хорошо понимаете, в какой момент истории мы живём, какие задачи стоят сейчас перед страной. И чтобы их успешно решить, достичь своих целей, необходимо работать с абсолютной отдачей, слаженно и сплочённо, защищать интересы людей – каждый на своём месте, интересы страны и конкретными результатами оправдывать доверие людей, – продолжил президент России. 

Глава государства обозначил перед губернаторами ключевые направления работы. В их числе: поддержка участников СВО, работа на благо граждан, выразивших доверие губернаторам:  

– Важно поддерживать успешные предпринимательские, в том числе высокотехнологичные инициативы, там, где это необходимо, помогать их масштабированию, обмену лучшими практиками с другими регионами, создавать возможности для открытия новых и модернизации действующих производств, в целом содействовать раскрытию научно-технологического, а значит, и кадрового потенциала регионов. Как уже говорил, задача нашей экономики – стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат, обладать необходимыми современными решениями для укрепления нашего суверенитета. И конечно, огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев, тех людей, которые не жалея себя борются за Россию в ходе специальной военной операции.

– Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с выборами, с результатами выборов. Если есть необходимость и желание что-то обсудить – прошу вас. Если ничего текущего важного нет, то мы в обычной, текущей работе с вами обязательно увидимся, поговорим по всем интересующим вас проблемам. Тем не менее, можно воспользоваться и сегодняшней ситуацией, что-то обсудить, повторю, если есть такая необходимость, – завершил вступительное слово Владимир Путин. 

Далее президент передал слово губернаторам. В настоящее время совещание продолжается. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика
17.09.2024 13:45
Политика 17.09.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Политика
13.09.2024 22:01
Политика 13.09.2024 22:01
Комментарии

0
Далее
Политика
12.09.2024 09:18
Политика 12.09.2024 09:18
Комментарии

0
Далее
Политика
11.09.2024 17:59
Политика 11.09.2024 17:59
Комментарии

0
Далее
Политика
11.09.2024 12:21
Политика 11.09.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Политика
11.09.2024 11:11
Политика 11.09.2024 11:11
Комментарии

0
Далее
Политика
11.09.2024 10:56
Политика 11.09.2024 10:56
Комментарии

0
Далее
Политика
09.09.2024 12:30
Политика 09.09.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Политика
09.09.2024 12:20
Политика 09.09.2024 12:20
Комментарии

0
Далее
Политика
09.09.2024 10:46
Политика 09.09.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Политика
09.09.2024 08:43
Политика 09.09.2024 08:43
Комментарии

0
Далее
Политика
07.09.2024 09:36
Политика 07.09.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Политика
07.09.2024 08:32
Политика 07.09.2024 08:32
Комментарии

0
Далее
Политика
06.09.2024 17:53
Политика 06.09.2024 17:53
Комментарии

0
Далее
Политика
05.09.2024 17:02
Политика 05.09.2024 17:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:40
Минэкономразвития: рост цен на яйца и курятину ускорился в РоссииСмотреть фотографии
20:23
Температурные качели пообещали синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:55
Бюст дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева установят в «Родниковой долине»Смотреть фотографии
19:31
Полотна Александра Самохвалова выставили в музее ВолгоградаСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде по-тихому исчезла остановка «Дворец спорта»Смотреть фотографии
18:55
Бочаров принимает участие в совещании Путина с избранными губернаторамиСмотреть фотографии
18:19
Семейное дело? В Урюпинске жильцы обвинили экс-преподавателя в растрате коммунальных миллионовСмотреть фотографии
17:32
Следователи просят опознать утопленника, найденного на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:30
С волгоградца взыскали 30 тыс. за упущенную выгоду МУП «Метроэлектротранс»Смотреть фотографии
16:25
Волгоградец до смерти забил друга из-за оскорблений экс-пассииСмотреть фотографии
16:03
Бастрыкин взял на карандаш стройку в элитном поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:53
Стали известны детали расследования дела о гибели в ДТП 16-летней девочки из УрюпинскаСмотреть фотографии
15:50
«Нет врачей»: в Котово упавшую в обморок беременную отправили из ЦРБ в частную клиникуСмотреть фотографии
15:46
Госдума в первом чтении приняла законопроект о военной службе подсудимыхСмотреть фотографии
15:30
Реестр электронных повесток заработал в России в тестовом режимеСмотреть фотографии
15:28
Сады Придонья стали выпускать соломкуСмотреть фотографии
14:02
А в Волгограде тишина. Электросамокатчков притормозили еще в одном саратовском городеСмотреть фотографии
13:43
В Волжском майор полиции потушил автомобиль, в котором играли детиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
На «Красном Октябре» отметили 50-летие электросталеплавильного цеха № 3Смотреть фотографии
13:17
«Было тревожно»: миллиардер Михаил Грачев в Курске попал под атаку БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Подросток умер в Волгоградской области после падения с лестницыСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области открыли движение по мосту через реку ЧернуюСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде кража велосипеда у учителя-инвалида попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Удар по майнингу и «серым» автомойкам: новую систему тарифов на электричество вводят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Волгоградские врачи вернули красоту пациентке с редчайшей кожной болезньюСмотреть фотографии
11:45
«Почему» и «доколе»: волгоградский эксперт ответил на семь вопросов о проверке в сфере ЖКХСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом столкнулись три автомобиля: четверо раненыхСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде УК нарвалась на крупный штраф за зловонные подвалыСмотреть фотографии
10:53
ИКВО проверит подписи десяти избирателейСмотреть фотографии
10:18
«Царицынская опера» открывает новый театральный сезон «Евгением Онегиным»Смотреть фотографии
 