Цены волгоградских производителей молока проверит ФАС

Федеральные новости 26.09.2024 13:45
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26.09.2024 13:45
Антимонопольный орган проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на молоко. Как сообщили V102.RU в ведомстве, в целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила письма крупнейшим производителям.
Организации должны предоставить в службу информацию о средневзвешенных оптово-отпускных ценах, полной себестоимости и рентабельности питьевого молока за период с января по август 2024 года. В случае роста оптово-отпускных цен в указанный период организации должны направить сведения о причинах повышения цен.
Необоснованное повышение оптово-отпускных цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования, предупредили в службе.
Ранее аналогичные письма были разосланы производителям хлеба, муки и сливочного масла.
Напомним, по данным регионального статистического ведомства, в Волгоградской области за последние недели наблюдается рост стоимости молока, хлеба и муки. Цены на сливочное масло остановились только на прошлой неделе.
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