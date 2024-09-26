Общество

ИКВО изменила время начала работы новой Волгоградской облдумы

Общество 26.09.2024 21:48
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26.09.2024 21:48


Волгоградский облизбирком сегодня, 26 сентября,  внес изменения в документ, устанавливающий дату и время первого заседания областной думы нового созыва. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление ИКВО, начало первого заседания регпарламента перенесено с 10-00 ч. на 11-00 ч. Причины сдвига времени в документе не раскрываются. 
Ранее, напомним, облизбирком определил, что депутаты областной думы соберутся на свое первое заседание 1 октября. Свои места в регпарламенте займут 38 депутатов, представляющих пять партий. 

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