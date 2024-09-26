В Калачёвском районе скончался водитель улетевшего в кювет Mitsubishi Lancer





26 сентября в Калачёвском районе Волгоградской иномарка улетела в кювет. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на 51-м километре западного обхода Волгограда.







- В 03:45 24-летний водитель, управляя автомашиной Mitsubishi Lancer, двигаясь по автомобильной дороге «западный обход Волгограда» со стороны п. Октябрьский в направлении п. Комсомольский, на 51 км. совершил съезд на обочину с последующим опрокидыванием, - рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место ДТП оперативно прибыла карета скорой помощи, однако медики вынуждены были лишь констатировать смерть водителя.

Отметим, в настоящее время все обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы. Движение по дороге осуществляется в обычном режиме.

Фото: отделение Госавтоинспекции ОМВД России по Калачевскому району

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области