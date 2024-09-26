Под Волгоградом спасатели приготовились к ледяному дождю

Общество 26.09.2024 10:20
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26.09.2024 10:20
В Волгоградской области прошли учения по отработке действий на случай наступления неблагоприятных погодных условий. Как рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, местом проведения тренировки был выбран Котельниковский район, который в феврале этого года остался без электричества из-за обрыва проводов. В итоге в муниципалитете был объявлен режим ЧС, а последствия этой непогоды пришлось устранять неделями.
В ходе отработки действий спасатели отработали похожий сценарий, когда из-за мокрого снега и гололеда произошло отключение электроэнергии во всем районе, а без света остались тысячи человек, сотни домов, школы, детские сады, а повреждения получили 27 линий электропередач.
Спасатели по легенде также действовали в условиях введения режима ЧС. Подобные тренировки, подчеркнули в МЧС, относятся к категории превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшение количества людей, пострадавших в них.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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