Под Волгоградом спасатели приготовились к ледяному дождю

В Волгоградской области прошли учения по отработке действий на случай наступления неблагоприятных погодных условий. Как рассказали V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, местом проведения тренировки был выбран Котельниковский район, который в феврале этого года остался без электричества из-за обрыва проводов. В итоге в муниципалитете был объявлен режим ЧС, а последствия этой непогоды пришлось устранять неделями.

В ходе отработки действий спасатели отработали похожий сценарий, когда из-за мокрого снега и гололеда произошло отключение электроэнергии во всем районе, а без света остались тысячи человек, сотни домов, школы, детские сады, а повреждения получили 27 линий электропередач.

Подобные тренировки, подчеркнули в МЧС, относятся к категории превентивных мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшение количества людей, пострадавших в них.

Спасатели по легенде также действовали в условиях введения режима ЧС.