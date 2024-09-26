



В Старополтавском районе открыли движение по новой дороге, соединяющей автотрассу «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» и село Красный Яр. Как сообщает V102.RU, общая протяженность нового дорожного полотна составила почти 11 километров.

Ранее село с федеральной трассой Р-229 соединяла грунтовая дорога. Специалисты уложили асфальтобетонное покрытие, после чего установили дорожные знаки сигнальные столбики, нанесли разметку, смонтировали наружное освещение, обустроили тротуары и пешеходное ограждение, разворотную площадку.





Право открыть новую дорогу предоставили школьникам. На торжественном мероприятии присутствовали жители поселка, представители подрядной организации и органы местного самоуправления.

Напомним, с 2014 года в Волгоградской области с привлечением ресурсов региональных и федеральных программ, нацпроекта отремонтированы, реконструированы и построены 4,4 тыс. км автотрасс. В 2024 году работы ведут на 410 км автотрасс, в том числе 340 км приводят в порядок благодаря включению в нацпроект «Безопасные качественные дороги». На всех этапах организован многоступенчатый контроль качества с участием независимых экспертов.

В предстоящее десятилетие особое внимание уделят развитию дорог в муниципальных образованиях — о формировании такой программы губернатор Андрей Бочаров заявил на встрече с общественностью.

Фото: администрация Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»