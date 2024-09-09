Победивший на выборах Андрей Бочаров сказал «спасибо» волгоградцам





В Волгограде после оглашения Избиркомом итоговых данных по голосованию на выборах Андрей Бочаров провел совещание, на котором выразил благодарность жителям региона, поддержавшим его кандидатуру.

Напомним, что по данным ИКВО Андрей Бочаров набрал 79,68% голосов на выборах губернатора Волгоградской области.



– Спасибо жителям Волгоградской области за проявленную ответственную гражданскую позицию и сделанный выбор. Высокое доверие жителей Волгоградской области накладывает на политические партии, кандидатов, получивших серьезную общественную поддержку, дополнительную ответственность при принятии и реализации решений по дальнейшему социально-экономическому развитию Волгоградской области, – сказал вновь избранный глава региона. – Большая ответственная работа по организации и проведению выборов на территории Волгоградской области была проведена со стороны избирательных комиссий, наблюдателей, органов власти и местного самоуправления, правоохранительных структур, политических партий, кандидатов. Благодарю всех, кто обеспечивал работу по организации и проведению избирательных процедур, обеспечению комплексной безопасности и информационному сопровождению выборного процесса. Большое спасибо!

Выборы в Волгоградской области проходили на протяжении трех дней – с 6 по 8 сентября. Жители региона выбирали не только губернатора, но также депутатов Волгоградской областной думы и депутатов районных представительных органов.

По ранее озвученным данным Избирательной комиссии Волгоградской области, в выборах приняли участие более 61% избирателей, зарегистрированных на территории Волгоградской области – около 1 млн 100 тысяч человек.

– Впечатляющее внимание к региональным выборам со стороны жителей Волгоградской области. Это нужно очень приветствовать, – также отметил Андрей Бочаров.